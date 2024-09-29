落地！降低存量房贷利率时间明确
2024年09月29日21:39 | 来源：新华社
小字号
中国人民银行指导市场利率定价自律机制9月29日发布倡议，各商业银行应于2024年10月31日前统一对存量房贷（包括首套、二套及以上）利率实施批量调整，降为不低于LPR减30个基点。18家全国性商业银行原则上将不晚于10月12日发布操作细则。
记者从利率自律机制了解到，目前设定新发放房贷利率政策下限的北京、上海、深圳等城市，调整后的加点幅度不低于当地加点下限。
此前，中国人民银行行长潘功胜9月24日在国新办发布会上宣布，降低存量房贷利率，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。
记者：吴雨、任军
设计：张熠南
新华社国内部出品
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 服务更趋专业化 多方共促美丽健康产业新发展
- 人民网北京9月29日电 （记者许维娜）看攻略、找机构、选医生、买团购…… 近年来，民众对 “美” 的追求愈发强烈，医美需求持续增长，线上平台也随之成为医美消费者决策的重要途径。 有专家表示，互联网平台以其良好的连接能力构建起一套以专业为核心的医美消费决策体系。…
- 评论
- 关注