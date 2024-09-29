中国人民银行指导市场利率定价自律机制9月29日发布倡议，各商业银行应于2024年10月31日前统一对存量房贷（包括首套、二套及以上）利率实施批量调整，降为不低于LPR减30个基点。18家全国性商业银行原则上将不晚于10月12日发布操作细则。

记者从利率自律机制了解到，目前设定新发放房贷利率政策下限的北京、上海、深圳等城市，调整后的加点幅度不低于当地加点下限。

此前，中国人民银行行长潘功胜9月24日在国新办发布会上宣布，降低存量房贷利率，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。

记者：吴雨、任军

设计：张熠南

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(责编：卫嘉、白宇)

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