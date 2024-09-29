购房首付比例再降低 上海进一步优化房地产市场政策措施
2024年09月29日23:46 | 来源：新华网
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新华社上海9月29日电（记者郑钧天）29日，上海市住建委等六部门联合印发《关于进一步优化本市房地产市场政策措施的通知》，进一步调整优化上海市住房限购政策。
通知明确，缩短非沪籍居民购买外环外住房所需缴纳社保或个税年限。非上海市户籍居民家庭和单身人士购买外环外住房，购房所需缴纳社会保险或个人所得税的年限，从“购房之日前连续缴纳满3年及以上”调减为“购房之日前连续缴纳满1年及以上”。
值得注意的是，持上海市居住证且积分达到标准分值群体的购房待遇得到提升。持上海市居住证且积分达到标准分值、在上海市缴纳社会保险或个人所得税满3年及以上的非户籍居民家庭，在购买住房套数方面享受沪籍居民家庭的购房待遇。
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区实施更加差异化的购房政策。在新片区工作、存在职住分离的群体，在遵守现有住房限购政策的基础上，可在新片区增购1套住房。
上海市还优化了个人住房贷款的有关政策。一是降低存量房贷利率，引导商业银行稳妥有序将存量房贷利率降至新发放贷款利率附近，进一步减轻购房人房贷利息支出。二是降低房贷首付比例，首套住房商业性个人住房贷款首付款比例从“不低于20%”调整为“不低于15%”；二套房贷首付款比例从“不低于35%”调整为“不低于25%”；实行差异化政策区域的二套房贷首付款比例从“不低于30%”调整为“不低于20%”。
通知还明确降低住房交易税收成本，调整增值税征免年限，将个人对外销售住房增值税征免年限从5年调整为2年；取消普通住房标准和非普通住房标准，以降低住房交易成本。此通知自2024年10月1日起施行。
(责编：卫嘉、白宇)
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