本报记者 陈尚文 赵益普 祝佳祺

9月24日至28日，第二十一届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会（以下简称“东博会”“峰会”）在广西南宁举行。本届东博会集中签约项目109个，其中投资5亿元以上项目93个，制造业项目占69%。作为推进区域经济一体化的务实平台，东博会和峰会的举行推动中国同东盟合作结出更多硕果，为促进区域经济融合持续加深、地区和平稳定和发展繁荣作出更大贡献。

“共同激发绿色经济发展新动能”

走进东博会展区，两块电子屏格外引人注目：中国—东盟建筑能耗与碳排放智慧监管平台，可对城市建筑的中央空调进行大数据分析与智慧运维管理；“智水云”数字化管理平台通过对城市污水处理厂实时能耗数据的收集和评估，为管理者提供决策支持。据现场工作人员介绍，目前这两款新型管理平台正在广西试运营，未来将进入东盟国家，助力中国和东盟进一步开展绿色合作。

绿色低碳，是近年来中国和东盟国家合作的重点领域。老挝南欧江梯级水电站项目“一库七级”，帮助老挝北部地区告别缺电的日子；泰国乌汶叻水面漂浮光伏电站集水面光伏、清洁水电、高效储能系统及智慧能源管理系统于一体，助力泰国可再生能源发展；柬埔寨额勒赛水电站投产10年，在豆蔻山深处输出绿色电能110亿千瓦时……近年来，一大批中国企业建设的清洁能源项目，积极助力东盟国家能源转型。

作为本届东博会首席战略合作伙伴，中国能源建设集团有限公司与老挝、马来西亚合作伙伴签订3个国际项目，涉及光伏、绿氢、生物质发电等。“东盟是我们国际业务发展的重要市场。”公司董事长宋海良说，未来将持续与东盟国家深入开展绿色能源、绿色基础设施建设等双多边合作，共同推动全球绿色低碳转型。

近年来，中国与东盟国家汽车产业合作不断深化。2023年，中国品牌占东盟新能源汽车销量的67％。

超低风阻造型、零重力悬浮双模式座舱、智能跟随机器人……在新能源及智能网联汽车展区，上汽通用五菱全球新能源概念车——“东盟之光”一经亮相，就吸引了不少东盟国家经销商的关注。拥有60多年汽车生产和组装历史的马来西亚陈唱集团主席助理云惟山说，中国车企积极助力东盟国家新能源汽车产业变革。“集团与上汽通用五菱的合作正在逐步落地，期待未来能将更多中国新能源汽车引入东盟国家市场。”

在中国—东盟人文交流展区，中国—泰国糖业现代工匠学院制作的模型展示了现代糖厂将甘蔗渣制作成环保碗筷等制品；中国—柬埔寨绿色能源现代工匠学院以沙盘形式描绘了中方助力柬方培养绿色能源人才的蓝图……在老挝副总理吉乔看来，中国在发展绿色经济方面拥有丰富经验和优势，“东盟国家期待同中国分享机遇，共同激发绿色经济发展新动能”。

“数字经济是机遇也是未来”

在本届东博会新增的数字技术展区，“东博会现场实时采购需求”数字大屏前围着不少人。在这里，采购商通过扫码发布需求。几乎同时，大屏动态显示发布需求的企业名称、销售渠道、需求类目、计划采购金额、需求有效期等信息。另一头，供应商也可收到即时推荐信息。

“这真是为客商们提供了极大便利！”马来西亚巅峰概念私人有限公司负责人林艾妮感慨道，“过去我们在展位等商机，如今通过数字线上平台与采购商及时洽谈合作，这能帮助我们精准寻找客户，降低交易成本。”

首次亮相东博会的广西北港大数据科技有限公司展示了与文莱摩拉港有限公司合作推动的北斗+人工智能前沿技术——“北斗防疲劳监管系统”。作为北斗技术在文莱安全运输领域的首次尝试，该系统对运输过程中的安全隐患进行事前预防、事中预警和事后取证，加强驾驶行为监管。在文莱国家工商会会长萨曼看来，创新已成为东盟国家和区域经济发展的重要驱动力。

“数字经济是机遇也是未来，东盟和中国要不断加强该领域合作，造福双方民众。”泰国商业部副部长纳平通关注到，在中国和越南边境的广西凭祥友谊关口岸，智能查验辅助管理系统和智能检疫处理系统已经投入使用，数字化流程大大提高了通关效率。“这一项目是东盟国家与中国加强数字技术合作、共促数字化转型的典范。”纳平通说。

作为落实高质量共建“一带一路”、构建中国—东盟命运共同体的标志性工程之一，中国—东盟信息港在各方推动下成效显著，已在东盟国家开展近20个项目，涵盖智慧政务、智慧民生、数字治理、新型通信等多个领域，一批服务于中国—东盟跨境合作的数字化平台建成运营。峰会期间，中国—东盟跨境贸易金融互联互通平台、“中国—越南跨境贸易（边贸）线上智汇结算项目”正式启动，中国—东盟跨境贸易金融智慧系统建设取得新进展。

越南工商会常务副主席裴忠义认为，东盟国家正在谈判《数字经济框架协议》，加强数字经济合作将赋予东盟和中国关系更加丰富的内涵。“我们可以进一步交流数字技术和应用经验，携手实现真正的互利共赢。”

“进一步扩展了合作的深度和广度”

当前，中国—东盟全面战略伙伴关系不断深化，中国—东盟自贸区3.0版谈判取得积极进展，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已初步形成共享红利、共促发展的区域合作新局面。这为打造更加互惠互利、开放包容的中国—东盟经贸关系、促进区域经济复苏注入了强大动力。

“东博会和峰会为东盟国家与中国经贸合作搭建了重要平台，进一步扩展了合作的深度和广度，取得了累累硕果。”在缅甸商务部贸易促进组织总干事登林看来，本届东博会聚焦促进东盟—中国自贸区3.0版建设和区域高质量增长，与会各方开展深入务实的讨论和交流，这不仅将进一步推进贸易投资自由化便利化，还将带动双方在数字贸易、跨境电商、绿色低碳等领域合作，为区域经济发展提供更广阔空间。

印尼贸易部国家出口发展总司司长马尔迪亚娜·利斯蒂奥瓦蒂表示，东盟—中国自贸区3.0版有助于各方通过消除非关税壁垒、统一行业标准、提高产业链韧性等深化区域合作。RCEP提供的有利政策将持续推动东盟与中国多领域的对接合作。“两者协同发力有望进一步促进更高质量的区域增长、更深层次的开放合作，以及推动亚太区域经济一体化。”

新加坡工商联合总会主席林明彦期待东盟和中国进一步加强金融领域合作。“中国已成为全球移动支付领跑者，人民币在跨境贸易结算中发挥着越来越大的作用。”他表示，加强东盟各国与中国的数字支付、跨境汇款联动，将为双方经贸和人员往来提供更大便利。

中老铁路、雅万高铁、西部陆海新通道……近年来，中国与东盟国家持续推动互联互通。东盟商务咨询理事会轮值主席、老挝国家工商会主席苏万那冯认为，基础设施互联互通对于推动区域经济一体化发挥着重要作用，“大大减少了货物流通的时间，并增进了我们彼此之间的交流与理解”。

东盟秘书长高金洪表示，多年来，东博会、峰会为深化东盟与中国经贸合作发挥了重要作用，促进了投资流动和跨境经济合作，为建设一个更加互联互通、充满韧性和活力的地区奠定了基础。“相信在东博会等平台支持下，东盟国家将和中国一道继续创造区域繁荣，为双方民众带来更多福祉。”

（本报记者庞革平、李维俊参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年09月30日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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