中国人民银行完善商业性个人住房贷款利率定价机制
10月底前商业银行对存量房贷开展批量调整
每年可为存量房贷家庭节省支出约1500亿元
本报北京9月29日电 （记者吴秋余）29日，中国人民银行发布公告，完善商业性个人住房贷款（以下简称“房贷”）利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。市场利率定价自律机制同时发布倡议，各家商业银行原则上应在2024年10月31日前对符合条件的存量房贷开展批量调整。
根据此次发布的公告和倡议，对于加点幅度高于-30基点的存量房贷利率，将统一调整到不低于-30个基点，使得利率水平靠近全国新发放房贷利率附近，预计平均降幅0.5个百分点左右。对于部分城市仍设定了新发放房贷利率政策下限的，调整后的加点幅度需不低于下限。如北京二套房贷利率政策下限为，五环以内二套房贷的加点下限为-5基点，五环以外二套房贷的加点下限为-25基点。相应的二套房贷在批量调整时，加点分别调整为-5基点和-25基点。
据悉，在本次公告和倡议发布后，各商业银行将发布有关公告和批量调整细则，统一调降房贷利率在贷款市场报价利率（LPR）基础上的加点幅度，并尽可能为借款人提供便利。绝大多数借款人可通过网上银行、手机银行等渠道完成“一键式操作”，无需到商业银行网点办理，具体请及时关注承贷商业银行官方平台发布的有关信息。
数据显示，截至7月末，全部存量房贷加权平均利率约为4.06%。今年前8个月全国新发放房贷平均利率为3.61%。根据倡议，存量房贷利率批量调整后将降至约3.55%，调整后，利率较调整前的4.06%降幅约0.5个百分点，预计降幅为平均值，具体到每个合同将各有不同。
招联首席研究员董希淼表示，据测算，以100万元、25年期、等额本息还款的存量房贷为例，假设该房贷利率从4.4%降至3.55%，可节约借款人利息支出每年约5600元。批量调整完成后，预计这一项政策将惠及5000万户家庭，1.5亿人口，每年可为存量房贷家庭节省支出约1500亿元。
《 人民日报 》（ 2024年09月30日 10 版）
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