市场监管总局加快推进信用监管标准体系建设
2024年09月30日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月29日电 （记者林丽鹂）为解决信用监管领域标准供给不足的问题，国家市场监督管理总局加快推进信用监管标准体系建设，构建支撑全国统一大市场的信用制度规则。
信用监管标准是社会信用体系建设的重要基础性技术支撑，具有统一监管规则、强化业务协同的重要作用。今年3月，国家标准委批准《企业信用档案信息要求》等6项信用监管国家标准立项；8月，市场监管总局印发第二批信用监管重点国家标准研制通知，部署《经营主体信用合规建设要求》等6项信用监管国家标准研制任务，信用监管标准体系建设进入快车道。
《 人民日报 》（ 2024年09月30日 10 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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