张怡靖 徐嘉伟

《唐宫夜宴》展览中，含元殿外景。

出品方供图

观众正在体验沉浸式展览。

本报记者 徐嘉伟摄

在《唐宫夜宴》中穿越至唐朝，与李白、杜甫一起游洛阳、赏歌舞；在《消失的法老》中深入胡夫金字塔，触摸古埃及文明；在《奇遇三星堆》中前往三星堆遗址，探索古蜀神秘……近年来，一场场大空间沉浸式展览接连“出圈”，为观众奉上了视听体验与文化内涵兼具的文博大餐。不少观众直呼“太震撼了”“身临其境的感觉太棒了”！

提供全新观展方式

所谓大空间沉浸展，一般是指利用LBE（实景娱乐）技术和XR（扩展现实）头显设备，在400—1000平方米的大空间内，让观众“走入”XR动画剧情，全方位、多感官、沉浸式体验从现实世界到虚拟世界的穿越。戴上头显，无论是历史人物还是文物古建，都仿佛“近在眼前”。

在《奇遇三星堆》展览中，观众不仅能在神鸟背上俯瞰文物瑰宝，也能在恢宏神殿里见证神秘盛大的祭祀仪式，近距离观赏青铜神树、青铜大立人像、金杖等文物重器，仿佛穿越时空的旅者，亲眼见证历史的辉煌与沧桑。

借助定位技术，大空间沉浸式展览可以为观众创造“边走边探”的互动新体验。《唐宫夜宴》展览运用相关空间算法技术，通过画面引导观众在虚拟空间中的行走路径，确保每组观众在沉浸体验的同时，减少彼此之间的相互交叉打扰。同时，系统对空间内的障碍物设置了安全距离网格，并将场地内其他观众以虚拟形象呈现，有效避免了碰撞的发生，确保观展的流畅与安全。与传统的“进度条式”体验不同的是，《唐宫夜宴》各环节依据观众观赏速度进行实时触发，场景随行动发生变化，观众最长行动轨迹可达60米。

在虚拟技术的支持下，观众的探索空间进一步扩展，一些由于物理限制不便抵达的地方也能轻松到达。在《消失的法老》展览中，观众可以化身探险家，自由地穿梭于高耸的石室之间、登上金字塔顶端、深入尚未开放展示的区域，亲身感受古埃及的神秘。

除了视觉层面的新鲜感，无线串流技术的应用，让用户得以摆脱沉重设备（电脑背包）的束缚。《唐宫夜宴》相关负责人告诉笔者，通过改良IP协议及编解码算法，《唐宫夜宴》项目成功实现了同场次下40台设备同时并发，“观众只需戴上头显即可开始探索，体验更加轻松、舒适、沉浸”。

古代场景鲜活起来

相比于形式较为单一的静态展示，沉浸式展览打破传统展陈方式，将古代场景和影视画面巧妙融合，使历史更加鲜活生动。

《唐宫夜宴》以盛唐洛阳城为蓝本，参照历史文献资料，重现当时的城市格局与建筑风格之美，一比一还原古洛河的壮阔水面。《奇遇三星堆》在三星堆博物馆授权监制下，复刻黄金面具、青铜神坛、青铜人首鸟身像等文物。《消失的法老》则通过对胡夫金字塔内部构造、吉萨城周边景色及古埃及祭祀仪式等场景的直观呈现，让观众在震撼中感受历史的厚重。

除了场景的精准还原外，当前，沉浸式展览也在不断提升画质观感。比如，《唐宫夜宴》创作团队在正常优化的基础上，对洛阳河水面波纹以及空中的孔明灯等夜景细节进行了针对性的处理，进一步提升了观看效果和真实感。“舟行水上，两岸景色如真如幻，这种水上游览线路的加入，让观众对盛唐洛阳城有了更加具象的认知。”观众刘亮说。

沉浸式展览之所以能让观众沉浸其中，关键还在于精心设计的剧情。在《唐宫夜宴》中，观众作为远道而来的客人，与线索人物一起，共赴含元殿盛宴，共赏盛世歌舞。精美的画面与环环相扣的情节互相配合，让观众得以在40分钟的剧情内“梦回大唐”。

“孩子特别喜欢这种交互方式，逼真的场景和有趣的情节，不仅能让孩子学到知识，还能激发他对历史的兴趣。”来自加拿大的张凤勇在回国探亲期间带领女儿体验了《唐宫夜宴》展览，他表示，这种沉浸式展览寓教于乐，可以为孩子们营造轻松愉快的学习氛围。

促进文化资源开发

科技助力下的大空间沉浸式展览作为一种新型文旅产品，在为观众带来前所未有的观展体验的同时，也为文化资源的深度开发与广泛传播开辟了新路径。

《奇遇三星堆》通过VR技术将三星堆遗址考古成果的精髓展现给广大观众，推动了古蜀文明的传播与普及。展览在全国多地的成功举办，既提升了三星堆遗址的知名度与影响力，也为各地文旅产业的发展注入了新活力。《消失的法老》以埃及胡夫金字塔内部和周围环境实地全息扫描为基础并在虚拟引擎上重建还原，为文化遗产的数字化保护与传承提供了有益的探索。《唐宫夜宴》由河南卫视春晚节目的热门IP开发而来，通过科技手段让中华优秀传统文化以全新形式呈现，延续了电视节目的生命力，拓展了相关IP的内容生态和产业布局。

在故宫博物院学术委员会主任单霁翔看来，像《唐宫夜宴》这样的大空间沉浸展，不仅是对传统文化的一次诠释，更是对年轻一代文化消费模式的洞察和回应。这样以传统文化IP为基石打造的精彩展览，将会进一步增强国人心灵深处的文化自信。

除了在国家体育场鸟巢推出的《唐宫夜宴》，河南台的另一部大空间沉浸展《隐秘的秦陵》也在上海获得广泛关注。河南广播电视台相关负责人介绍，下一步，将推动相关展览的全国巡展以及海外落地，同时深化内容开发与创作，为观众呈现更多元化、更具深度的沉浸式展览。

(责编：卫嘉、白宇)

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