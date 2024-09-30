9月29日，旅客在黑龙江省哈尔滨站有序出行。

原 勇摄（新华社发）

本报北京9月29日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路国庆黄金周运输自9月29日开始，至10月8日结束，为期10天，全国铁路预计发送旅客1.75亿人次，10月1日为客流高峰日，预计将突破2100万人次。

据介绍，今年国庆黄金周旅游流、探亲流、学生流交织叠加，铁路客流预计将保持高位运行，呈现“头尾长途多、中间中短途多”的特点，部分时段和区段客流高度集中。铁路部门积极适应旅客出行需求强劲增长的态势，精心制定黄金周运输方案，增加运力投放，强化服务举措，为旅客假日平安有序温馨出行和经济平稳运行提供有力支撑。

(责编：卫嘉、牛镛)

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