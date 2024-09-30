人民网北京9月30日电 （记者郝帅）记者从国家市场监管总局获悉，为加强法定计量检定机构管理，发挥专业计量站技术支撑作用，推动计量技术机构健康可持续发展，市场监管总局近日修订出台《法定计量检定机构监督管理办法》《专业计量站管理办法》（以下简称《办法》），将于2025年1月1日起施行。

《办法》修订以问题为导向，聚焦法定计量检定机构长期存在的痛点、堵点问题，明确机构职责，完善管理制度，鼓励加强技术和应用研究，推动产业发展，主要修改内容如下：一是明确定位。《办法》规定了法定计量检定机构和专业计量站的定义，明确专业计量站属于法定计量检定机构的重要组成部分，明晰机构法定职责，细化专业计量站的定位和申请要求。二是强化主体责任。《办法》鼓励法定计量检定机构通过官方网站或其他方式，对其遵守法定要求、独立公正开展量值传递和溯源工作、履行社会责任、严守诚实信用，以及收费标准等情况进行自我声明；要求法定计量检定机构定期将履行职责情况及统计数据信息等及时向市场监管部门报告。三是完善监管制度。《办法》对法定计量检定机构实施分类监管，引入能力评价和确认制度；针对社会普遍反映的虚假证书、报告问题，《办法》明确法定计量检定机构应当采取防伪措施，供有关部门、利益相关方和社会公众查验证书、报告的真伪。四是增加鼓励条款。《办法》鼓励法定计量检定机构加强应用计量技术研究，为企业技术研发和质量提示提供计量支持，加强民生计量、诚信计量体系建设，开展计量风险收集、评估、识别、预警。五是严格法律责任。《办法》进一步细化对法定计量检定机构及其人员的要求，以及机构的禁止行为，并调整相应罚则，加大违法处罚力度；强化信用监管，对违反《办法》规定，性质恶劣、情节严重、社会危害较大、受到较重行政处罚的机构，依法列入严重违法失信名单。

下一步，市场监管总局将以修订出台《法定计量检定机构监督管理办法》《专业计量站管理办法》为契机，做好两部规章的宣传解读，加强对计量技术机构的规范和指导，保障国家量值传递溯源体系的完整和有效运行，为推动新质生产力加快发展提供计量保障。

(责编：郝帅、吕骞)

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