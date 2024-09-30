姜微 何欣荣

“产业链”持续延伸，蓄积高质量发展动能；“治理链”简短有力，消弭矛盾纠纷于基层，“风景链”赏心悦目，凸显千年教化人文……地处上海西北方向、与江苏接壤的嘉定，是上海服务长三角一体化，正在建设的五个新城之一。

作为上海的产业重镇，上半年嘉定多项经济指标位列上海市郊前列，创新转型跑出“嘉”速度。行走在这片土地上，可以听到很多“链”的故事。通过“链”上发力，让人们“恋”上新城，进而“联”通整个长三角。一幅“创新活力充沛、融合发展充分、人文魅力充足、人民生活充裕”的城市新图景扑面而来。

千亿产业，聚“链”成势

作为上汽大众发源地，嘉定是国内外闻名的“汽车城”。然而，今天的嘉定，亮眼的远不止汽车。这里，有汽车“新四化”（电动化、网联化、智能化、共享化）相关企业600余家，生物医药企业1300余家，集成电路相关企业500余家……根据嘉定区“十四五”规划，到2025年三大引领性产业将实现总产出4500亿元。

“嘉定作为上海高端制造业主阵地和科创中心重要承载区，要在‘协同’上用劲，在‘转化’上发力，着力推动产业链和创新链深度耦合。”嘉定区委书记陆方舟说。一手夯实汽车等先进制造业根基，一手培育以三大引领性产业为代表的新质生产力。嘉定跑出产业“嘉”速度背后，是日益完善的产业生态：

——做大链上覆盖面。

从1983年第一辆桑塔纳下线开始，汽车就融入了嘉定的基因。从燃油车到电动汽车，从整车制造到零部件配套，从汽车生产到汽贸流通，嘉定的汽车产业链不断延伸，覆盖面持续扩大。

软件定义汽车的时代，汽车芯片的需求量快速增长。一辆智能网联车要用到的芯片，达到1000颗以上。瞄准行业新空间，2023年底上海汽车芯谷在嘉定工业区揭牌成立，首期规划面积1.88平方公里，主要聚焦智能汽车主控芯片、车规级智能传感器、新一代功率半导体与先进汽车电子等重点领域。

上海汽车芯片工程中心是汽车芯谷的首发重点项目，旨在助力解决中国汽车芯片供应链安全问题。今年9月，在嘉定举行的第四届中国智能传感大会上，上海汽车芯片工程技术中心与上汽集团、广汽研究院、联创汽车电子等12家产业链领军企业集中签约，加速推进车规芯片国产化进程。

上海智能传感器产业园副总经理杨震表示，园区力争在两到三年内涌现出一批“嘉定智造”的技术成果和成功产品，为汽车装上更多“中国芯”。

汽车流通是汽车产业链的自然延伸。走进位于嘉定江桥的澳康达名车广场，5层立体展厅、超12万平米面积的空间内，来自世界各地的二手车、准新车荟萃一堂。自今年营业以来，这个“梦想车库”受到全国汽车发烧友的强烈关注，每天前来逛展厅的客群络绎不绝，已成为长三角二手车交易打卡地。

对于中国这个汽车保有量超过3亿辆的市场而言，如何解决二手车的高效流通问题，既有挑战，更充满机遇。今年7月，《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》发布，提出将进一步便利二手车交易，减少中间环节、降低交易成本、提高流通效率。亮相不到半年，车管所、服务站便进驻澳康达名车广场，二手车买卖、过户上牌、转入迁出可在消费者购车时一站式办理。

依托完备的产业生态系统，未来嘉定将继续打好“汽车牌”，保持行业引领地位。

——做强链上影响力。

大到十米长的超声设备，小到迷你版的血氧仪、助听器……作为中国高端医疗设备头部企业，联影集团扎根嘉定，从初创团队成长为产业“链主”。协同上下游企业，联影集团面向市场推出180余款性能、质量比肩国际级水平的硬软件产品。

2023年，联影集团与嘉定区签约打造“联影小镇”，合力构建高性能医疗设备产业集群。根据规划，小镇里有企业，有学校，有公寓，占地面积将是集团总部的数十倍。联影集团负责人感慨：“如果当年联影落户在任何其他城市，都不会有今天这么好的效果。”

在嘉定，“链主”的影响力不局限在某一产业或某一门类，而是跳出边界，为区域带来一连串的“链式反应”。

剥开生鹌鹑蛋壳且蛋壳膜不破，这样的精巧操作，人手尚且不能确保成功，手术机器人却可以“信手拈来”。在位于嘉定区马陆镇的上海“械谷”创新医疗器械产业园区，体验者可以通过操作杆远程控制一款单孔腔镜手术机器人的4支蛇形手术臂，感受国产术锐手术机器人的精细作业。

“这款机器人在研发过程中，根据瑞金医院外科医生的意见做了诸多修改和调整，例如将原本机器人使用的直刀片改为了弯刀片，使得手术视野更广泛、手术操作更便捷。”上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长赵任教授说，通过探索“医学+工业”“医院+工厂”“医生+工程师”等多维度“医工协同”，为创新破局提供新的范式。

“械谷在创新链上已打造一批功能性平台，这也是许多创新企业选择这里的重要原因。”械谷（上海）企业发展有限公司总经理葛晓靖说。以瑞金嘉定创新中心为例，7大实验室平台以及与企业的联合实验室都已入驻园区，成为械谷的创新策源地。

——做活链上新业态。

只需步行几分钟，推开门，就能从总裁办公室穿越到龙门客栈；转过屋角，与急诊室一墙之隔竟是地铁车厢……在嘉定安亭镇的上海国际短视频中心，原本是姚记扑克牌的生产车间里，装进了一个个以假乱真的拍摄棚。

短剧是网络视听产业的新风口。不同于传统电视剧，微短剧按照时长通常可分为1-5分钟一集和5-10分钟一集，快的话一周就能搞定一部剧。拍短剧，不一定要到浙江横店，立体化的“竖店”也可以。占地面积250亩的上海国际短视频中心，已经成为众多剧组的“心头好”。包括电影《飞驰人生2》的部分镜头在内，一些明星和网红团队的数十部短剧均在上海国际短视频中心取景拍摄。

为短剧这种新业态发展提供一站式、全流程的服务，在上海国际短视频中心，一个个来自天南海北的大小剧组，足不出园就能“丝滑”完成爆款短剧的制作和上线。从前期短视频创意与策划、中期短视频拍摄与制作、后期直播运营及广告投放，园区围绕短剧产业链持续丰富服务内容。上海国际短视频中心副总经理俞耀表示，今年园区已启动“喜报计划”，打造以“IP－制作－发行－投流”为核心的微短剧制作全链路。

在存量资源中挖掘增量，做活新业态、增强新动能，转型的红利在嘉定持续释放。

治理短“链”，诉求快解

今年，嘉定区马陆镇白银一坊社区民警周炅有了一个新身份——单元“副网格长”。

嘉定是上海较早探索实践网格治理的地区，目前已建成“1区、12街镇、53片区、394村居（单元）、1859小微”的网格体系。周炅所在的区域位于地铁11号线周边，4个微网格覆盖4600位居民，每个网格内配有3名微网格员。成为“副网格长”，周炅可以更加灵活地调动12名微网格员，一起为居民排忧解难。

网格是基层社会治理的“神经末梢”，是社区居民感知政府服务的直接窗口。如何为网络体系搭载一套高效治理的新机制，嘉定首先将目光聚焦在“多格合一”的关键节点——“网格长”身上。

以白银片区为例，作为嘉定区马陆镇镇管片区网格之一，片区网格长由镇党委委员担任，副网格长分别由片区党总支书记和派出所所长担任。在片区下辖的8个单元网格中，除居民区党总支书记外，社区民警包保一个“单元”，担任单元“副网格长”。人口协管员、城运队员、联勤队员、社工……这些原有的社区力量，“变身”微网格员，实现“我嘉”的人人参与治理。

“公安民警公信力强、在居民中认可度高，‘副网格长’的身份有助于他们在更大范围内协调资源、解决问题。”嘉定区马陆镇党委书记陆铁龙说。

从微网格到单元“中网格”再到片区“大网格”，一条贯穿三级网格的“治理链条”可见可感可用。

“夜间烧烤摊扰民怎么办？”“老年人被诈骗转出的账款如何追讨？”现在，居民只要打开“e嘉人”小程序，就能上传线索反映身边隐患或提出建议。另一边，网格员会立即收到“嘉治理”平台的信息推送，就近解决诉求。前不久，有一名快递员向微网格员抱怨给某小区商店送货却找不到入口，网格员来到实地后发现，店内人员均从后门进出、行迹可疑，遂向民警反映。经调查，一个偷偷开张的地下“棋牌室”很快被端掉。

如果遇到解决不了的问题，网格员可及时上报。“绝大多数居民反映的情况可以在片区层面得以解决。”白银片区党总支书记谢玉兰说。“短链条”的治理模式，扭转了以往环节多、流转慢的情况，推动了治理力量、治理资源破圈融合。数据统计，截至8月31日，白银片区共受理12345市民服务热线459件，同比下降22.6%。

治理链短了，响应度更高，百姓的获得感更强。以“短链”治理为支撑，越来越多“好、快、灵”的治理形态，出现在社区居民家门口。集纳“我嘉餐厅”、“我嘉书房”、中医馆、日间照料中心、“一网通办”综合服务点等近20个社区服务项目于一体，嘉定的居民只要步行或骑行15分钟，就能来到社区服务综合体“我嘉·邻里中心”，体验遛娃、干饭、看书、办事等日常服务。

“十四五”期间，嘉定全区规划建设66家“我嘉·邻里中心”，让居民各类诉求在身边就得以解决。“小区荒废多年的凉亭要不要改造？”“怎样让大家一起杜绝‘飞线充电’？”……居民提、居民评、居民议，“我嘉·邻里中心”见证了一个个社区能人的活跃身影，也推动着一个个居民“金点子”从无到有、落地生根。

近悦远香，串珠成“链”

水，是江南文化的灵魂。在上海五个新城，每个新城都有一众湖泊。这些湖光波影犹如“点睛之笔”，给新城建设注入婉转气韵。

从空中俯瞰，形状宛如“海”字的远香湖，和相邻的“上”字形上海赛车场遥相呼应，好似镶嵌在嘉定新城的一颗温润翡翠。环湖一周，“碟坞”“树之间”“湖之弧”“竹林雅筑”等十个建筑小品散落湖边绿林，共同构成嘉定新城的一条璀璨“珠链”。

坐落在远香湖北岸，正对上海保利大剧院与嘉定图书馆，“江南书局·疁城之瞳”形如一只微微睁开的眼眸，眺望一湖波光潋滟。走进书局内部，竹编装饰的天花板、榫卯结构的中国柱、生机盎然的锦鲤池……从上到下，从外到内，处处可见中式建筑意蕴和江南文化元素。

闻得到书香，看得见美景。江南书局特意在临湖的落地玻璃窗前设置数十个阅读位。书读倦了，抬眼望去，湖光水色尽收眼底。“把最好的资源、最佳的位置留给读者和群众，每天一到开店时间就有读者过来。”上海嘉定新城发展有限公司董事长王玉华介绍。

既要优化公共文化服务，也要释放文化产业活力。虽然地处上海市郊，但嘉定新城的文商体旅展融合做得“有声有色”。老牌的上海国际赛车场F1轰鸣，开业10年的上海保利大剧院持续“上新”。今年新建成的乔山健康文化中心，吸引众多市民游客打卡，白天观展赏景健身，晚上赏月品茗看星星。上海地区现存规模最大的古建筑群嘉定孔庙，也于近日完成修缮对外开放，并与中国文物交流中心共同启动文博研学旅项目。

此外，还有南翔国潮大会、上海孔子文化节、上海汽车文化节……一场场品牌活动好戏连台，变“流量”为“留量”。

宜静宜动、宜居宜业，依托远香湖文化环，“串”起人文、艺术、运动等业态，让文化服务“入景入画”、文化生活滋养一方、文化产业发热发光。“千米一湖、百米一林”的嘉定新城，吸引着市民游客近悦远来，沉浸式感受“嘉定景、江南韵、未来感”。

“爱上嘉定、爱上这片热土，在嘉定的怀抱，我感受速度与历史的碰撞……”在远香文化源驿站，一首AI大模型作词的歌曲《爱上嘉定》被最新收录。嘉定区委常委、宣传部部长顾惠文表示，嘉定坚持把新城建设作为提升城市能级和核心竞争力的关键落子，未来将高水平推进远香文化环的建设。

“‘人文教化地’是嘉定新城的闪亮名片。我们将更好传承城市文脉，进一步讲好嘉定800年故事，让更多人在文化领略中向往热爱嘉定，在文化滋养中汲取奋进力量。”陆方舟说，在传承创新中“嘉”速奔跑，嘉定将全力争当高质量发展标杆、打造上海新城样板。

（本报记者姜微 何欣荣）

(责编：王震、陈键)

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