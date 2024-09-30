人民网北京9月30日电 （记者郝帅）记者从国家市场监管总局获悉，为推动共建“信用京津冀”不断走深走实，强化“双随机、一公开”监管的统一谋划、统一部署、统一实施，日前市场监管总局指导京津冀三地市场监管部门针对“一人三地多投”企业首次联合开展“双随机、一公开”专项抽查。

本次专项抽查实现了“四个统一”。一是“统一风险评级”。检查对象统一确定为同一法定代表人在三地均开办企业且存在“法定代表人年龄>70岁”“同一法定代表人关联的一组企业中包含有‘严重违法失信’或‘失信被执行人’”任一情形且属“较高”以上风险的企业。二是“统一组织实施”。三地省级市场监管部门统一组织领导，各级市场监管部门合理调度执法力量抓好落实。三是“统一实施重点”。重点针对抽查对象登记事项和公示信息开展检查。四是“统一结果处置”。对于相同情形的经营行为建立相对统一的抽查检查标准和规则，对企业公示的一般检查信息问题的处置按照包容审慎原则允许企业自行修改。对重点检查信息存在隐瞒真实情况、弄虚作假情形以及存在涉嫌冒名登记等违法行为的依法进行查处。通过登记的住所（经营场所）无法联系的，依法列入经营异常名录。

据了解，自2023年11月京津冀市场监管部门签署《共建“信用京津冀”框架协议》以来，市场监管总局积极指导推动三地市场监管部门在数据共享、异地同标、规则共用、监管同步等方面深化协同、加强创新，强化日常监管领域行风建设，提升京津冀区域监管效能，为优化区域营商环境、京津冀协同高质量发展积极助力。

(责编：郝帅、吕骞)

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