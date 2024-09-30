央行：不再区分首套、二套住房 首付不低于15%
2024年09月30日08:42 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布通知称，为支持城乡居民刚性和多样化改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，对个人住房贷款最低首付款比例政策作出优化。
对于贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。
在全国统一的最低首付款比例基础上，中国人民银行各省级分行、国家金融监督管理总局各派出机构按照因城施策原则，根据辖区各城市政府调控要求，自主确定辖区各城市是否设定差别化的最低首付款比例政策，并确定辖区各城市最低首付款比例下限。
(责编：罗知之、吕骞)
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