秋风送爽，重庆南川金佛山迎来了又一年的采笋季。万余名笋农陆续踏入金佛山超过10万亩的方竹笋林，开启了辛勤采摘。

为确保采笋活动安全有序，保护金佛山生态环境，南川区公安局的“生态警长”们一大早便深入山林，穿梭于一片片笋林中，给笋农们宣传森林防火、讲解林区治安防范等知识。

近年来，南川区深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极探索生态保护新模式。南川区公安局联合重庆金佛山国家级自然保护区管理事务中心、区林业局、区生态环境局等多方力量，建立了区、镇、村三级生态警长队伍，并在金佛山核心区域及自然保护区设立多个生态警务站、室和联勤点，与贵州省道真县、桐梓县联合设立边区生态警务联勤点，形成了多点布防、串珠成网的护林网络。

2023年3月，南川区公安局接群众举报，有人在金佛山一带捕鸟。民警一边展开侦查，一边通知山林警长、护林员赶赴现场，很快便锁定嫌疑人位置，当场抓获3名嫌疑人并查扣一辆轿车，从车上搜查出捕鸟工具和20只国家二级保护动物——画眉鸟。该案的迅速告破，是南川公安“山林警长制”警务模式高效运行的体现。

南川公安还创新性地构建了“空地一体、警地联动”的智慧防控体系，利用警用无人机、视频监控等现代科技手段，大幅提升了生态保护的质量和效率。近三年来，南川公安累计侦破重庆首例破坏自然保护地案、非法采矿案等涉生态环境保护案件43起，救助国家二级保护动物画眉鸟等珍稀动物26只，践行了守护一方绿水青山的职责使命。

（本报记者于晓苏）

(责编：王震、陈键)

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