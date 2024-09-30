科技日报重庆9月29日电 （记者何亮 雍黎）29日一大早，重庆西站站内人头攒动。10时45分，一列身披彩妆的“复兴号”高铁列车驶出重庆西站，以每小时350公里的速度开往四川宜宾，标志着渝昆高铁重庆西至宜宾东段（以下简称“渝昆高铁渝宜段”）正式开通运营，重庆到宜宾的用时缩短至48分钟。

渝昆高铁渝宜段穿越四川盆地川东平行岭谷“隔档式”褶皱区及川中丘陵区两大地貌单元，沿线不仅地质复杂，还经过水源保护区、自然保护区、风景名胜区等区域，这给工程选线和施工建设提出了考验。

为了保护沿线生态环境，提升工程品质，工程建设方创新建造方法，采用智能技术进行施工作业，实现工程品质与生态保护“双丰收”，横跨沱江河道的泸州沱江特大桥，正是典型代表。

该大桥全长2613.315米，主梁采用索加劲连续刚构跨越沱江河道，是国内高速铁路首次采用“双柱式V型桥塔、空间扇形索面斜拉索”斜拉桥。

“这是为了同时满足通航、行洪和珍稀鱼类保护要求。”中铁四局渝昆高铁项目部总工程师樊国宝告诉记者，在桥梁建设过程中，工程团队通过对工艺工法进行改革创新、使用BIM技术等科技手段，对工程质量安全、工期进度等进行全过程保障。如大桥的大直径钻孔桩采用旋挖钻“双机干挖套钻”工艺，达到“无泥浆利环保、无振动噪声小、效率高成本低”的效果。

而在前期勘察设计时，中铁二院勘察设计团队以“绕避为先”“环保选线”为原则，通过卫星遥感、无人机航拍、物探等空天地一体化手段，给大地做CT，尽可能地判明地质情况，让高铁能顺利穿越山区。

如今，正式开通的渝昆高铁渝宜段，绕避了歌乐山国家森林公园、重庆白市驿市级白鹭保护区、泸州市九狮省级风景名胜区等沿线54处环境敏感区。对确实无法绕避的，设计团队采用桥梁或隧道等无害化穿（跨）越方式，最大限度降低对环境敏感区的影响。

(责编：王震、陈键)

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