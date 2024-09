原标题:THE PARK by K11 Select盛大启幕 提振消费激情 首日客流突破15万

9月28日,宁波THE PARK by K11 Select迎来启幕。当天,鄞州区委副书记、区长陈兴立,鄞州区委常委、统战部部长戴华祥,鄞州区副区长祝健敏,新世界发展执行董事、新世界中国董事兼行政总裁黄少媚,与各商会、品牌商户、业主代表、媒体等嘉宾汇聚一堂,共同为THE PARK by K11 Select揭开华章。THE PARK by K11 Select的启幕,给宁波市场注入了耳目一新的活力。据悉,试营业首日即突破15万客流,以十足的消费热力为市场注入强劲信心,成为宁波商业市场的新潮流,显示以体验、共享、共创为特征的线下消费模式成为当前趋势。

黄少媚女士在启幕活动上表示:“三江口见证着宁波城市发展的每一次进步,在这片承载着历史和未来的热土上,新世界投资超过200亿元人民币,倾注12年匠心,践行了‘予城新蕴’的品牌承诺,给宁波增加了一张充满活力的综合性城市‘新名片’。面对不断迭代的消费趋势,作为宁波新世界这座超级综合体中最重要的一块商业拼图,THE PARK by K11 Select将一流的国际化视野、与宁波的历史神韵完美融合,以‘一半商业,一半公园’的模式、开发了具有未来感的商业空间,完成了一次商业场景的革新。“

新世界发展执行董事、新世界中国董事兼行政总裁黄少媚。(受访者供图)

十年坚守繁花盛放 与城共鉴惊艳亮相

THE PARK by K11 Select的启幕,展现了独树一帜的艺术人文魅力。活动当日,中国香港夏国璋舞狮队特邀出场,带来富有港派文化及独特艺术性的舞狮表演,雄狮点睛、纳彩、采青等仪式感十足的环节,极具艺术感染力的灯光秀让众多市民驻足观赏,充满沉浸式体验的开幕方式寄托了新世界对项目及宁波美好未来的祝愿。众多市民热情围观,对三江口这座商业地标的启幕赞誉有加。周边市民接受采访时纷纷表示:“这块地如今焕发生机。我们住在附近,见证它从无到有建造起来,每一步都倍感期待。相信它会为我们的生活带来更多惊喜和便利。”

当晚,以东方哲学的“虚实共生”为灵感的3D水幕光影秀于三江口畔惊艳亮相。该光影秀创新性地将激光投影与音乐喷泉相结合,展现了商场独特的艺术、商业、人文气息,为宁波的消费者提供不一样的沉浸式体验。这场视听盛宴不仅丰富了夜生活,也让城市的文化底蕴得到更好地传播。据悉,该光影秀将会在未来的每一个夜晚不定时上演,为宁波这座城市留下记忆、浪漫与灵感。

十五万客流轰动全城 商家云集反响热烈

据悉,THE PARK by K11 Select试营业首日便迎来了人头涌动的盛况,吸引了超过15万市民的热情到访。从餐饮到影院,从超市零售、到珠宝金饰,每一个角落热闹非凡。餐饮区成为当日人气焦点,多家热门餐厅前排起了长龙,座位提前多日便已被订满。强大的消费力,彰显了THE PARK by K11 Select优秀的商业运营能力和市场对其发展前景的美好预期。

众多客户到店。(受访者供图)

此次启幕,揭秘了令市场期待已久的商家阵容:全球最美书店之一的TSUTAYA BOOKSTORE茑屋书店宁波首店、 MeTA MUSIC PARK全国首店、高端精品超市Green&Health宁波首店、I.T集团旗下品牌集合店宁波首店、GCDS浙江首店、浙江首家Angel-in-us的潮流集合店 、NOMADIC 404浙江首店、KIKS RUNNING CLUB浙江首店、法国时尚品牌études宁波首店、国内目前最火的中国鞋履品牌之一OLD ORDER宁波首店、中国香港设计师品牌haonanhuang宁波首店、 ARIA LEISURE浙江首店,另有PERFUME BOX浙江首店、ACCA KAPPA浙江首店、Parfums de marly浙江首店、DR.VRANJES FIRENZE浙江首店等系列组合,为宁波市民带来全新的商业组合和购物体验。在餐饮方面,新世界引入了2024年黑珍珠二钻,金梧桐三星的有雲·川菜浙江首店、黑珍珠二钻且蝉联13年米其林指南推介餐厅的皇朝會浙江首店、Wagas旗下餐饮品牌LOKAL浙江首店、成都宴·香守浙江首店等品牌。这些品牌的陆续入驻,将为宁波市场注入更多商业活力。

创新PARK+TOD多元体验 为商业发展注入强劲动力

一半商业、一半公园。一半繁华、一半浪漫。占地近10万平方米的THE PARK by K11 Select坐落于尽览古今繁华的三江口核心位置,与4.2万方的甬宁天地特色商业街区和中央艺术公园有机结合,构成宁波新世界这座85万方超级城市综合体。项目创新性地采用PARK+TOD模式,践行可持续发展理念,围绕THE PARK by K11 Select,通过樱花园、青草坪、下沉式汇演广场等设计,将花木自然之美巧妙融入场景表达,构建出面向城市,开放的、多元的文化社区。TOD模式的引入,极大地提升了城市空间和交通的使用效率,也让更多市民更轻松触摸到人文、自然和艺术。

购物艺术中心实景图。(受访者供图)

“一半商业,一半公园”项目实景图当前,市场正在经历一场变革,消费者越来越重视线下消费的体验感、愉悦感。基于洞察年轻消费群理智消费、个性化体验的需求,THE PARK by K11 Select不迎合标签化的奢华主义,回归生活“体验”的本质,营造全时、全龄、多元的线下体验感与空间松弛感。活动当日,THE PARK by K11 Select为市民策划了一系列精彩纷呈的启幕活动:通过首现浙江的《热狗巴士》展出、充满艺术感的展览空间,让大众能够慢下脚步,欣赏艺术传递的感悟和浸润;通过细节饱满的橱窗和市集,缤纷多彩的快闪舞剧巡游,给消费者带来一整天的乐趣;通过亲子工坊和KIDS PARK(儿童友好空间)的打造,给予家庭消费更多选择与体验;项目IP-KOODY(小K)的亮相,成为增强线上线下多平台互动、与消费者更好交互的粘接剂。

9月28日THE PARK by K11 Select的试营业,已获市场高度认可。该项目针对消费者推出的丰富的艺术展览、巡游活动和大力度的消费优惠,旨在为消费者带来愉悦、难忘的购物体验。相信在艺术、人文、自然与商业的融合碰撞下,THE PARK by K11 Select 12月底的正式开业,将以更缤纷的商业场景,为消费者打造更前沿的生活方式,带给宁波市民更多样化的体验,成为宁波乃至华东地区的地标名片。

