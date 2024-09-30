平安银行信用卡中心开展2024年“金融宣传教育月”活动
近日，平安银行信用卡中心紧紧围绕“金融为民谱新篇，守护权益防风险”主题，聚焦新市民、高校学生、银发老人、年轻群体，线上线下齐头并进，全面启动2024年“金融宣传教育月”系列宣传教育活动。
在国粹新声中共筑金融安全防线。平安银行信用卡中心将传统文化与现代金融知识巧妙结合，以“戏曲传国粹，反诈护平安”为主题，打造跨界融合的消保宣教舞台剧，通过创新的编排和表演，以幽默风趣的场景和对话，展现各种金融诈骗手段及其防范方法。
在舞台剧中，平安银行信用卡中心带来剧目《西城空计》《梁山柏网贷风波》和《鸿门宴席》的创新演绎，不仅保留了传统戏曲的艺术魅力，更赋予了金融反诈新内涵，巧妙融合传统文化与现代金融反诈知识，通过创新的编排和表演，让观众在欣赏戏曲的同时，学会如何在复杂多变的金融环境中保持警惕，避免落入诈骗者的圈套。
舞台剧展现各种金融诈骗手段及其防范方法。（受访者供图）
开展各式“定制化”宣传教育活动。平安银行信用卡中心下沉教育宣传重心，因地制宜开展“五进入”系列活动，加大“防非”“防诈”“防黑”宣传力度，畅通宣传渠道，扩大金融教育宣传的覆盖面和影响力，针对不同群体个性化定制宣教方式，打通金融教育宣传“最后一公里”。
相关负责人介绍，针对不同客群特点与需求，多年以来，平安银行信用卡中心一直积极开展各式定制化教育宣传活动：例如针对学校，平安银行信用卡中心向学生们普及金融知识，引导树立科学理性消费观，提升自身的金融素养，在开学季为学子们送上了别开生面的“开学礼”，通过生动的金融知识讲座、互动问答和消保创意作品比赛，激发了学生们对金融知识的兴趣，点亮了他们对未来金融知识探索之旅的思维之光。
针对农村地区，平安银行信用卡中心积极推动金融消保知识教育宣传走深走实，努力践行“消保县域行”，为深圳香山东街香山村、深汕特别合作区鹅埠镇红罗畲族村村民带去丰富的金融消保知识，主动为村民创造更多金融知识学习机会，把金融知识送到田间地头，以实际行动助力乡村振兴。
针对城市社区，平安银行信用卡中心聚焦市民关心的热门金融话题，在深圳福田、宝安社区通过游戏、露天电影等互动形式进一步加深观众对金融知识、反诈知识的理解和记忆，推动金融知识更加深入人心，有效促进了金融知识在社区的普及与深化。
“金秋消保”创意市集活动“消保知识铺”。（受访者供图）
针对城市商圈，平安银行信用卡中心结合商圈特点，开展贴合商圈文化的金融宣教活动，例如在深圳中心书城开展“金秋消保”创意市集活动，精心打造“消保知识铺”，吸引公众对金融消保的关注，助力提高公众的自我保护能力，并设置轻松有趣的反诈互动游戏，让更多市民边玩边学，收获满满的“金融干货”。
平安银行信用卡中心积极与政府部门、行业协会及社会各界合作，通过整合资源、共享信息、协同作战，共同推动金融教育的普及。 多年以来，真正将“金融为民”理念作为消保工作的出发点和落脚点，贯彻到底，不断推动消保工作高质量发展。
据悉，平安银行信用卡中心始终坚持党建引领，高度重视消费者权益保护工作，主动担当社会责任，坚守金融为民初心，笃行务实开展消保工作，努力贴近消费者金融需求，认真倾听消费者金融诉求，切实保护金融消费者合法权益，为新时代新征程深圳全面振兴奋力谱写消保新篇章，为构建和谐健康的金融消费环境贡献平安力量。
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