人民网北京9月30日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布通知称，为满足房地产行业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展，延长部分房地产金融政策期限。

《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》中支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期政策的适用期限延长至2026年12月31日。

《中国人民银行办公厅 国家金融监督管理总局办公厅关于做好经营性物业贷款管理的通知》中有关政策有适用期限的，将适用期限延长至2026年12月31日。

(责编：罗知之、吕骞)

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