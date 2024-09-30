北京首个人才年金实施办法出台
2024年09月30日08:55 | 来源：科技日报
小字号
科技日报讯 （记者华凌）北京经济技术开发区近日发布《人才年金实施办法（试行）》（以下简称《实施办法》）。这是北京市首个人才年金实施办法。
北京经济技术开发区有关负责人介绍，《实施办法》旨在进一步完善多层次养老保险体系，更好地营造人才发展环境。
北京经济技术开发区社会事业局局长张建荣说，《实施办法》鼓励用人单位为全体员工建立企业年金，对于暂不具备为全员建立企业年金的用人单位，可先行为符合企业发展战略需求的核心技术人员、骨干管理人员等建立企业年金。
为降低用人单位缴纳企业年金成本，《实施办法》提出，相关部门对用人单位进行补贴，补贴金额最高可达实际为人才缴纳企业年金总额的60%；亦城顶尖人才、杰出人才每人每年可补贴15000元，亦城领军人才、新创工程领军人才每人每年可补贴12000元，亦城优秀人才每人每年可补贴7200元。据了解，人才年金专项补贴每年兑现一次，企业可通过北京经济技术开发区政策兑现综合服务平台进行申报。
(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央行：保障性住房发放再贷款比例从贷款本金60%提升到100%
- 人民网北京9月30日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房用作保障性住房，进一步增强对金融机构和收购主体的市场化激励，中国人民银行决定对保障性住房再贷款有关事项进行调整优化。 对于金融机构发放的符合要求的贷款，中国人民银行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。…
- 评论
- 关注