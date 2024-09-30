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北京首个人才年金实施办法出台

2024年09月30日08:55 | 来源：科技日报
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科技日报讯 （记者华凌）北京经济技术开发区近日发布《人才年金实施办法（试行）》（以下简称《实施办法》）。这是北京市首个人才年金实施办法。

北京经济技术开发区有关负责人介绍，《实施办法》旨在进一步完善多层次养老保险体系，更好地营造人才发展环境。

北京经济技术开发区社会事业局局长张建荣说，《实施办法》鼓励用人单位为全体员工建立企业年金，对于暂不具备为全员建立企业年金的用人单位，可先行为符合企业发展战略需求的核心技术人员、骨干管理人员等建立企业年金。

为降低用人单位缴纳企业年金成本，《实施办法》提出，相关部门对用人单位进行补贴，补贴金额最高可达实际为人才缴纳企业年金总额的60%；亦城顶尖人才、杰出人才每人每年可补贴15000元，亦城领军人才、新创工程领军人才每人每年可补贴12000元，亦城优秀人才每人每年可补贴7200元。据了解，人才年金专项补贴每年兑现一次，企业可通过北京经济技术开发区政策兑现综合服务平台进行申报。

(责编：王震、陈键)
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