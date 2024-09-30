科技日报讯 （记者李诏宇）近日，由北京市测绘设计研究院（以下简称“北京测绘院”）自主采集加工形成的“先农坛高精度实景三维数据集”通过北京市知识产权保护中心（国家知识产权局专利局北京代办处）审核、公示，获得数据知识产权登记证书。这是测绘地理信息行业内的全国首个实景三维数据知识产权证书。

据了解，数据知识产权登记旨在对数据持有者和处理者经过一定规则或算法处理的智力成果进行保护，维护数据要素市场参与主体合法权益，促进数据要素高效流通使用，释放数据要素潜能，支撑数字经济高质量发展。

在“先农坛高精度实景三维数据集”的加工形成过程中，北京测绘院将原始采集数据经多源数据融合、空间基准统一、数据预处理、三维建模等加工处理，通过三维展示分析技术，突出古建筑重点建筑要素的结构和纹理细节。该院基于先进图形渲染引擎，形成一套开敞式建筑群文化遗产表达策略，可使用户通过特定视点、定制路径、天气变换、相机景深、光源布设的设定，身临其境地穿行于高精度三维古建筑场景，直观感受以先农坛为代表的北京中轴线古建筑魅力。

北京测绘院有关负责人说，本次实景三维数据知识产权的成功登记，是国家新型基础测绘建设北京试点工作在数据要素赋能方面的又一应用创新。此举成功探索实景三维数据加工处理过程的智力权益保护方法，为测绘地理信息行业进一步利用数据知识产权手段进行数据确权、推广应用、应用场景挖掘、应用生态构建以及收益分配探索提供经验。

“下一步，我们将积极开展数据知识产权运营，发挥和挖掘高精度实景三维数据在文物保护监测、宣传展陈、活化利用中的应用价值，进一步释放实景三维数据要素潜能。”北京测绘院有关负责人表示。

(责编：王震、陈键)

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