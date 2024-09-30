毕勋磊

党的二十届三中全会提出，强化企业科技创新主体地位，建立培育壮大科技领军企业机制，加强企业主导的产学研深度融合，建立企业研发准备金制度，支持企业主动牵头或参与国家科技攻关任务。

当前，我国企业仍存在科技创新动力与能力不足、基础研发投入偏低、科技成果转化机制不健全等问题，制约了企业创新主体作用的发挥。为此，应进一步完善体制机制，激发企业创新动力，引导企业参与基础研究，推动产学研深度融合，真正发挥企业创新主体作用，为建设世界科技强国贡献力量。

一是改变企业创新的收益与风险比例。创新能力与创新动力是相辅相成的。当企业具备一定的创新能力时，能够开发出更具竞争力的产品，从而进一步激发企业创新动力。强烈的创新动力会促使企业不断探索新的市场机会和技术路径，进一步提升其创新能力。

要实现创新能力与动力的正向循环，就要改变企业的创新收益与风险比例。要通过税收优惠和资金支持，降低企业投入研发的风险和成本；要支持构建常态化产学研合作机制，降低科技成果和创新人才的引入门槛，增加企业对科技成果的“可得性”，建立企业与研究机构的合作粘性；要完善知识产权保护机制，使企业能够真正从创新获益，提高其创新积极性。

二是探索企业多渠道参与基础研究的模式。基础研究是科技创新的基石，也是企业塑造长远发展竞争力的重要根基。因为投资基础研究，面临回报周期长、风险高等问题，很多企业更倾向于投资短期收益的应用研究。推动我国企业参与基础研究，不仅要使企业认识到基础研究有利于长期创新和竞争力提升，同时要健全稳定且多元的投入机制，为企业参与基础研究提供多种渠道和模式。

相关部门要加强资源性引导支持，建立政府、高校与企业的联合研发机制，完善风险共担的基础研究投入框架，使企业能在支持和参与基础研究中受益，形成良性循环。国家重大科技项目是引导各类企业参与基础研究的重要平台，要积极激励和吸纳企业参与，引导基础研究科研团队与企业合作，增强企业参与基础研究的能力。

在这一过程中，应发挥龙头企业的引领作用，积极鼓励其设立专项基金、搭建新型研究机构、打造高能级创新平台，部署和实施前沿技术与创新项目，推动企业持续获取新技术和新知识。同时，龙头企业的参与能够有效带动中小企业形成创新联合体，促进资源共享与技术交流，推动更多企业参与基础研究。

三是提高企业推动科技成果转化落地的效率。科技成果的应用和转化对于实现科技创新价值至关重要。企业作为科技成果的主要应用载体，是科技成果有效转化的关键环节。

要在科技项目早期，引导企业介入，在项目立项阶段就要引入需求评估，提升项目的实用性和前瞻性。鼓励企业建设若干概念验证平台，提供初步测试和验证环境，验证项目可行性，降低创新风险。在技术放大阶段，鼓励企业投资建设中试基地，支持科研成果的规模化实验，为成果走向成熟提供必要的支持，加速成果转化的步伐。在市场化阶段，作为创新主体的企业应积极借助国家金融政策的有力支持，通过发挥风险投资、科技创新基金等作用，推动企业主导的成果转化项目落地。同时，企业要充分发挥自身优势，主动为创新成果提供丰富的应用场景，从而切实提升科技成果的转化应用效率。

（作者单位：中国科学院科技创新发展中心）

(责编：王震、陈键)

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