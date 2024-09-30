人民网北京9月30日电 （记者李栋 王天乐）当前，全国秋粮已进入收获高峰期。农业农村部农情调度显示，全国秋粮已收获26.3%，同比快2.1个百分点，各地正加速推进秋收进度。

秋分过后，河南省安阳市内黄县的玉米迎来收获季。在二安镇的万亩高标准示范田中，大型收割机在田间往来穿梭，摘穗、秸秆粉碎、装车等工序一气呵成，一个个金黄色的玉米穗倾倒进车斗。

“今年雨水足，再加上科学管理，玉米长势好，产量也高。”望着从收割机卸粮管倾泻而下的玉米，二安镇魏湾村村民魏爱勤心里乐开了花，“现在采用机械化收割，节省了人力、物力、财力，更减少了因人工收获带来的粮食损失。”

良机给力，良法得当，玉米增产潜力大。“技术人员一方面指导农户科学收获、颗粒归仓，一方面因地施策，指导农户适时玉米晚收。充分延长玉米灌浆时间，增加和稳定粒重，提高玉米产量。”安阳市首席科普专家、内黄县高级农艺师杨广军算了一笔账，农户适时晚收10天左右，每亩玉米能增产100斤，增收100元。

据杨广军介绍，今年秋收期间，当地农业农村部门成立8个“三秋”生产工作服务队，深入田间地头，帮助种粮农民开展“三秋”生产，抓好各项技术措施落实，做到应收尽收，应种尽种。

“三秋”生产既是今年粮食生产的收官战，又是来年夺丰收的第一季，必须毫不放松抓紧抓实抓好。在前不久召开的全国“三秋”农业生产工作视频会上，农业农村部相关负责人介绍，今年秋粮面积继续增加，当前在田作物长势较好，夺取粮食和农业丰收有良好基础。

作为全年粮食生产的大头，秋粮占全年粮食总产量的四分之三。随着秋粮作物陆续开始大面积收获，粮食收储部门已积极部署秋粮收购工作，确保“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”。

国家粮食和储备局粮食储备司司长罗守全预计，今年秋粮旺季收购量在2亿吨左右，与上年总体持平。“有关部门将针对不同品种市场供求形势精准施策，做好粮食收储调控工作，引导各类企业积极入市收购，全力保障农民售粮顺畅、粮食市场运行平稳。”

粮食生产一茬接着一茬。“秋收过后，仍要千方百计稳定今年冬小麦生产，稳定播种面积，提高出苗质量，培育冬前壮苗，保障小麦安全越冬，为明年粮食丰收开好头、起好步。”农业农村部相关负责人说。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经