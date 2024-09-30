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上汽大众与安亭镇合作升级 构建汽车产业新生态重点项目落地

2024年09月30日09:42 | 来源：中国网汽车
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原标题：上汽大众与安亭镇合作升级，构建汽车产业新生态重点项目落地

9月29日，安亭-上汽大众构建汽车产业新生态重点项目落地签约仪式在嘉定区人民政府举行。根据协议，嘉定区人民政府与安亭镇人民政府、上汽大众及供应链合作伙伴将充分发挥各自资源优势，深化合作，加速推进以上汽大众安亭基地为依托的汽车产业新生态体系建设。嘉定区委书记陆方舟，上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长王晓秋出席签约仪式并讲话。嘉定区委副书记、区长高香主持仪式。上汽集团党委副书记、总裁贾健旭，上汽大众党委书记、总经理陶海龙等出席签约仪式。

仪式上，相关方就安亭镇与上汽大众战略合作首发地块项目落地进行了签约；同时，安亭镇、上汽大众、上汽检三方就下阶段试验资源整合开放项目进行了合作签约。此次签约，将进一步丰富嘉定区汽车产业链，提升区域经济密度和产业能级，把安亭基地打造成汽车产业链的聚集地。

为应对新的市场格局，更好地支持企业后续新产品战略、智能制造及研发创新的需求，在新赛道的竞速中持续保持充足动力，今年开年，上汽大众已与安亭镇签订汽车产业新生态合作协议，共同研究制定战略合作与长期发展规划，打造新能源汽车与智能网联汽车生态圈。此后，双方进一步发挥上汽大众整车企业“链主”作用，不断探索新技术、新模式、新业态，持续推进产业链延长、生产基地转型等关键性工作，在加快企业自身转型的同时，带动本土化产业链融合发展和产业新生态的集聚。

今年3月，多家汽车零部件企业已与上汽大众达成合作意向，参与产业链招引项目。5月，上汽集团和奥迪汽车正式签订合作协议，联合开发Advanced Digitized Platform智能数字平台，共同为上汽奥迪开发多款豪华智能电动新车；上汽大众随即启动安亭ADP生产基地升级焕新，打造奥迪新一代豪华智能电动产品的专属生产基地。6月，上汽大众及相关方签署了大众品牌系列新能源技术合作协议，合作开发的多款插电混动车型、纯电车型将从2026年起陆续推向市场。随着一系列举措的稳步落地，上汽大众正在与产业链上下游和关键环节整合资源，耦合互补，加快推动整体布局升级。

今年以来，在“油电同进”“油电同智”的策略下，上汽大众保持了新能源车型增长势头，燃油车市场也同样表现强劲，1-8月累计销量近70万辆。新能源方面，新车交付不断刷新本年度月交付记录，ID.纯电家族迎来新一轮上涨行情，8月新车交付13,711辆，实现连月节节高，稳居合资纯电销冠。燃油车方面，旗下核心大单品帕萨特、朗逸、途观、途昂家族依旧保持了销量排行榜上的领先地位。最新推出的途观L Pro和帕萨特Pro两款燃油车型，打破“油车不智能”的桎梏，不仅传承了品牌的卓越性能与操控，更融入了智能科技，为油车用户带来智能化驾驶体验。高端品牌方面，上汽奥迪前8个月累计销量近2.5万辆，同比激增92.8%。

作为上汽大众历史最悠久、规模最大的生产基地，安亭见证了其四十年的发展历程。站在40周年新起点，上汽大众将以企业转型为契机，深化与相关方的合作，依托地域产业优势，积极推动汽车产业链融合，将安亭基地打造成为“电动化生产中心、研发创新中心、智能制造中心”，形成一个更加开放、高效、可持续发展的产业生态系统，为企业自身发展注入新动能，更引领汽车产业的变革潮流，赋能汽车产业高质量发展。

(责编：曹淼、李源)
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