人民网北京9月30日电 （记者王震）据财政部网站消息，依照《中华人民共和国注册会计师法》和《中华人民共和国资产评估法》等规定，根据2024年度会计和评估监督检查计划，财政部确定40家会计师事务所和15家资产评估机构执业质量检查名单，现予发布。

一、会计师事务所执业质量检查名单

1.立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

2.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

3.德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

4.内蒙古中路华辰会计师事务所（特殊普通合伙）

5.苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

6.宁波嘉德会计师事务所（普通合伙）

7.浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）

8.北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）

9.永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

10.立信会计师事务所（特殊普通合伙）

11.浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）

12.中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

13.天健会计师事务所（特殊普通合伙）

14.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

15.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

16.山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

17.众华会计师事务所（特殊普通合伙）

18.祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）

19.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

20.中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

21.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

22.大华会计师事务所（特殊普通合伙）

23.河南守正创新会计师事务所（普通合伙）

24.北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

25.深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

26.深圳振兴会计师事务所（普通合伙）

27.鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

28.广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）

29.安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）

30.北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

31.浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

32.致同会计师事务所（特殊普通合伙）

33.北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

34.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

35.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

36.大信会计师事务所（特殊普通合伙）

37.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

38.北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

39.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

40.北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

二、资产评估机构执业质量检查名单

1.上海加策资产评估有限公司

2.佳信拓投（江西）房地产资产评估有限公司

3.北京中锋资产评估有限责任公司

4.北京中金浩资产评估有限责任公司

5.辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司

6.浙江银信资产评估有限公司

7.浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司

8.深圳中为资产评估房地产土地估价事务所（有限合伙）

9.北京信诚资产评估有限责任公司

10.国众联资产评估土地房地产估价有限公司

11.广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司

12.广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司

13.深圳市国策房地产土地资产评估有限公司

14.上海众华资产评估有限公司

15.江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司

(责编：王震、吕骞)

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