人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）实现“双碳”目标，要求构建清洁低碳、安全高效能源体系。日前，在第十四届全国地热大会上，与会嘉宾表示，地热是一种可再生能源，具有资源量大、能源利用效率高、节能减排效果好等优点，对于调整能源结构、节能减排、改善环境的意义重要。当前，在政策支持下，地热产业发展将迎来更大市场空间，要加大技术创新，拓展应用场景，推动全社会节能降碳。

近期发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》明确，“大力发展非化石能源”“因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源”。此前发布的《关于促进地热能开发利用的若干意见》明确，深化地热资源勘查工作，积极推进浅层地热能利用，稳妥推进中深层地热能供暖，鼓励地方建设地热能高质量发展示范区，稳妥推进地热能发电示范项目建设等重点任务。

中国工程院院士武强表示，为保证国家能源安全，传统化石能源高效、清洁、低碳化利用，以及风光热为主的可再生能源规模化发展是方向。在可再生能源中，地热能在我国建筑物供暖制冷以及生活热水提供方面具有得天独厚的优势，特别是浅层地热能，分布面积广、开采难度小、热泵技术成熟，浅层地热能与中深层地热能、干热岩可以降低我国建筑能耗与碳排放。

与会嘉宾表示，经过几十年发展，我国地热产业体系初步形成，同时，在地热发电、深层地热开发、地热能接替综合利用等方面，行业还需要在技术、利用方式和商业模式等方面进行突破

“我国东部部分老牌油田已进入‘老年期’，开采石油后可开采热水，将油田变‘热田’，把空出来的油井作为热储，采储结合。”中国科学院院士、中国地热产业工作委名誉理事长汪集暘说，发展“地热+”，把太阳能、风能与地热能等可再生能源结合起来开发利用。在长三角等拥有大江大河或中小型湖泊的地区，湖水、江水、河水中的热量可以利用，大有可为。

中国科学院地质与地球物理研究所研究员孔彦龙表示，地热能是非碳基能源，热储工程是经济性地开采地热能的工程技术。未来，地热储能等创新模式将推动地热能的开发利用，新技术包括人工智能与纳米示踪等都会在其中发挥重要作用。

与会嘉宾表示，当前，我国地热产业市场需求旺盛，技术研发不断进步，政策支持不断强化，产业链逐步健全，为地热产业发展创造了有利条件。要推动智能化与数字化等先进信息技术与地热产业深度耦合，提升地热综合源利用效率和服务水平，加快培育地热产业新业态、新场景、型模式。

(责编：郝帅、吕骞)

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