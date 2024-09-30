人民网北京9月30日电 （记者杜燕飞）日前，在第十七届热电行业发展论坛暨2024热电产业高质量发展大会上表示， 与会嘉宾表示，实现“双碳”目标，热电行业发挥着重要作用。要推动产、学、研、用协同创新，推进可再生能源热电、二氧化碳捕集利用等低碳技术在行业内应用，助力热电产业更高质量发展。

国家发展改革委、国家能源局此前联合印发的《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》明确，到2025年和2027年，煤电低碳化改造建设项目度电碳排放较分别较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右和50%左右。

“目前，我国热电产业正在向项目分布化、企业高效化、产业集中化、要素多元化、发展绿色化和管理数智化发展。”国务院参事室特约研究员、国家能源局原局长吴吟认为，行业企业要从余热利用、提高锅炉能源效率、热能输送效率等方面推动热电产业高质量发展，鼓励发展可再生能源热电、探索二氧化碳捕集利用等低碳技术，推动数字技术在热电行业应用，加强政府和行业协会监管的作用。

中国能源研究会特邀副理事长陈进行表示，作为国民经济重要支柱，热电行业承载着支撑经济发展，促进节能减排，保障能源安全的使命，热电产业高质量发展就是要全行业实现高效、低耗、清洁目标。

“自能源安全新战略提出10年来，我国累计淘汰煤电落后产能超过1亿千瓦，积极推进煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造‘三改联动’。截至2023年底，95%以上煤电机组实现了超低排放，50%以上煤电机组具备深度调峰能力，电力行业污染物排放量减少超过90%。”中国节能协会副理事长王钦伯表示，要加快以绿色低碳、数智化、可持续发展为主要特征的能源转型，推动热电行业自身可持续发展。

电力规划设计总院副总工程师，教授级高级工程师张晋宾表示，未来能源技术发展将呈现清洁化、数字化智能化、去中心化分布式、大众化民主化等趋势。在气候变化和能源转型背景下，未来能源技术发展态势，包括可再生能源、储能、生物燃料等方面技术发展及应用前景广阔。我国要构建新型能源经济，实现绿色经济、循环经济发展。

与会嘉宾表示，热电行业要统筹科研院所、行业协会、骨干企业等创新资源，发挥国家实验室、全国重点实验室等国家战略科技力量作用，推进低碳技术创新，推动热电产业向更高质量发展。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经