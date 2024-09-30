塞上江南，秋意正浓。庄稼连片金黄，贺兰山层林尽染，乌海至玛沁高速公路穿行其间。全长990公里的乌玛高速公路是国家“十四五”规划102项重大工程项目之一，国家开发银行宁夏分行累计发放6.25亿元支持乌玛高速公路（惠农至石嘴山段）建设，其中今年以来发放4.2亿元。项目建成后，将与京藏高速共同形成贯通宁夏，联通内蒙古、甘肃的双通道，为黄河流域生态保护和高质量发展提供更有力的交通保障。

国家开发银行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕《交通强国建设纲要》重点领域，持续加大中长期融资支持力度，支持国家综合立体交通网主骨架建设，服务重大区域战略，为助力交通运输高质量发展提供坚实金融支撑。今年前8月，国开行发放公路领域贷款2162亿元，聚焦国家高速公路网繁忙路段改扩建、省际待贯通路段建设等重点工作，有力服务加快构建现代化公路基础设施体系。

一路通则百业兴，奔涌不息的车流跑出百姓美好生活“加速度”。今年年初，杭甬高速公路复线（宁波段）一期项目建成通车，大大缩短了长三角南翼与上海、江苏等地的通行距离，极大便利了杭州湾沿线群众交通出行。国开行浙江分行、宁波分行深入企业调研，量身定制融资方案，加大信贷支持力度，尽力满足企业融资需求，累计发放76.6亿元贷款支持该项目建设，其中今年以来发放5.6亿元，为杭甬“双引擎”加注互联互通新动能。

随着经济社会快速发展，车流量日益增加，多地高速公路建设进入以改扩建为主的新阶段。京台高速公路齐河至济南段改扩建工程是全国首个由双向六车道扩建为双向十二车道的高速公路项目。国开行山东分行积极创新融资模式，发放10亿元贷款支持项目建设。日前，京台高速公路齐济段改扩建工程黄河特大桥主桥钢箱梁顺利合龙，标志着项目全线贯通迈出关键性一步。项目建成后，将进一步打破济南“北跨”的发展瓶颈，为加快交通强国山东示范区建设再添新翼。

广西钦州市灵山县是“中国荔枝之乡”，以往受交通不便限制，越是到荔枝成熟的季节，果农心里越是发愁。“但这一情况在今年明显改变了。”国开行广西分行客户经理周斯钰说，就在几个月前，由广西分行融资支持的南宁至湛江高速公路（南宁至博白那卜段）顺利建成通车，大幅缩短了南宁邕宁、钦州灵山、浦北和玉林博白等县区间的通行时间。该项目联通南宁、钦州和玉林三地，是西部陆海新通道的重要组成部分，广西分行牵头组建银团，累计向其提供银团贷款达135.5亿元。灵山县荔枝种植户张师傅对此深有感触，他表示，“以前运输荔枝到南宁，单程需要走130多公里二级公路，耗时两个多小时。现在走高速才70多公里，缩短了近1个小时，大大节省了运输成本，为农产品销售带来便利。”周斯钰说，将及时跟进重点项目进展，研究创新融资支持模式，为助力广西织密、建优高速公路网络，建设“交通强区”提供优质金融服务。

国开行交通运输业务部总经理关宏岩表示，下一步，国开行将持续完善对公路基础设施全周期支持的金融产品体系，继续推动交通领域大中修及提质升级模式应用，助力深化综合交通运输体系改革，为以交通运输高质量发展服务中国式现代化建设贡献积极力量。

(责编：董童、李源)

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