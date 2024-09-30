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借助文化“翅膀” 业界探索茶与酒融合发展之道

人民网记者 许维娜
2024年09月30日12:49 | 来源：人民网
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茶与酒作为中国传统文化中的两种饮品，贯穿古今，历经数千年岁月的洗礼与时代的交替变迁。如今，它们不仅是中华传统文化不可或缺的重要组成部分，更是拉动消费、推动经济发展的活跃力量。

近日，以“茶酒融合，文化国潮”为主题的“茶与酒文化产业融合创新发展行动暨茶本酒上市发布会”在人民日报社人民网初心报告厅举行。活动由中国文化艺术发展促进会、人民视听、广西平果市人民政府、广西凌云县人民政府主办，正和岛、国晶酒业协办。活动特邀中国工程院院士、湖南师范大学校长刘仲华，中国工程院院士、北京工商大学原校长孙宝国，人民网董事长、传播内容认知全国重点实验室主任叶蓁蓁，中国文化艺术发展促进会主席杨晓阳，北京大学哲学系教授、中国文化书院原院长王守常，中国文化艺术发展促进会理事长、国晶酒业董事长陈耀宗，北京大学中文系教授、文化资源研究中心主任张颐武，工业和信息化部工业文化发展中心副主任孙星等各界人士齐聚一堂，共同见证这一融合传统文化与现代创新的盛事。

“茶与酒文化产业融合创新发展行动暨茶本酒上市发布会”现场。主办方供图

“茶与酒文化产业融合创新发展行动暨茶本酒上市发布会”现场。主办方供图

此次发布会不仅展示了茶与酒文化的独特魅力，更在两者间搭建起了一座桥梁。

中国文化艺术发展促进会主席杨晓阳表示，茶与酒的融合，不仅丰富了其文化的内涵，也是对中国文化产业转型升级、创新发展的勇敢探索，为传统文化的传承与发展，注入了新的活力。这一融合不仅展现了文化的多样性和包容性，更是文化自信和创新精神的体现。他提出要坚守文化自信挖掘内涵、突出创新驱动引领国潮、加强跨界合作共赢未来三点思考。

中国文化艺术发展促进会主席杨晓阳现场致辞。主办方供图

中国文化艺术发展促进会主席杨晓阳现场致辞。主办方供图

中国文化艺术发展促进会理事长、国晶酒业董事长陈耀宗表示，“公司+基地+农户”的特色产业模式让茶产业在种植地乡村落地生根，助力乡村振兴，促进农村经济发展和社会进步。同时，加强产业间的交流合作，推动茶与酒在种植、加工、销售等各个环节的深度融合，形成优势互补、协同发展的良好局面。

中国文化艺术发展促进会理事长、国晶酒业董事长陈耀宗现场致辞。主办方供图

中国文化艺术发展促进会理事长、国晶酒业董事长陈耀宗现场致辞。主办方供图

在“合”智发展主旨发言阶段，刘仲华认为，茶酒看似不同，实则相通，是人类智慧结晶与提升生活品质的实践。茶酒融合是产品创新与产业变革，融合茶的健康文化价值与酒的风味，为消费者提供多元选择，可拓展市场、促进产业发展、传承创新文化、提升文化自信并推动中华文化走向世界。

孙宝国表示，为满足不同消费群体需求，国内众多企业加大研发，酒类产品种类更丰富。随着消费者对健康、品质、文化需求提升，茶酒产业机遇挑战并存，希望各界关注支持，共创茶酒产业融合的美好未来。

张颐武表示，在中国文化的长河中，茶与酒源远流长，二者皆是中华传统文化源头的重要产物。尽管茶和酒属于物质，但它们所发挥的作用却关乎精神层面，在中国文化里各自有着悠久传统与独特的发展路径。从更宏观的角度看，中国生活方式、生活品位不断提升，需要更丰富美好的酒文化。

工业和信息化部工业文化发展中心副主任孙星表示，百姓生活水平提升后，对高品质且带来精神愉悦的产品需求增加。茶和酒溢价空间的拓展靠文化。文化定价源于人类对产品的精神需求，随着经济社会发展和消费者精神追求提升，产品文化价值愈发重要。文化定价即把文化要素融入定价，让文化成为产品价值有机部分以增加竞争力。

在“合”创未来环节，天昌集团总裁、国晶酒业总经理陈耀林进行品牌发布，为茶与酒融合的产业版图增添新色彩。他介绍，公司响应国家政策，借助凌云原生态优势发展茶园以发展新质生产力，通过“茶酒基地+农户+合作社+村集体经济”模式推动当地茶叶有机改造。

发布会现场，还举行了国晶茶本酒上市启动仪式。

启动仪式现场。主办方供图

启动仪式现场。主办方供图

圆桌对话环节，由正和岛创始合伙人、副董事长黄丽陆主持，邀请中国食品发酵工业研究院首席专家王德良、中国农业科学院茶叶研究所专家邹纯、品牌联盟（北京）咨询股份公司执行总裁张吕清、云酒传媒联席总裁周晓、名酒时空创始人、董事长、中国名酒大会发起人杨璐璐等嘉宾参与。他们围绕茶酒文化产业的发展机遇、挑战、创新模式等话题展开深入交流和讨论，分享各自的见解和经验。

最后，场景方法论提出者、场景实验室创始人吴声进行专家观察，从宏观视角对茶酒文化产业融合发展作出总结与展望。他表示，茶与酒融合而成的这一新物种，对智慧、方法论、业态以及消费场景都带来了变化，进而为茶与酒产业的未来发展提供了新的思考方向。

与会嘉宾期待通过茶与酒文化产业的融合，各方加强合作，从而带动农村地区的经济发展，提升农民的文化素养，为乡村振兴注入新动力。

(责编：郝帅、吕骞)
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