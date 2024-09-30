原标题：于芝涛：海信出海二十年 继续探索中国企业全球化有效实践

9月27日，首都青年编辑记者协会中国企业品牌出海研讨会暨财经与科技专业委员会第一届年会在青岛举行。此次研讨会由首都青年编辑记者协会、中国报业协会行业分会、中国科技新闻学会联合举办，会议以“财经、科技、出海“为主题，以关注和研究中国企业的出海实践为载体，来自全国四十余家主流专业财经、科技媒体负责人展开了深入的讨论和交流。

会议成立了首都青年编辑记者协会财经与科技专业委员会，海信作为中国企业品牌出海的代表，进行了出海二十年的经验分享。

得益于“走出去”的政策支持及日益完善的市场环境，中国企业不断加快全球布局的脚步，积极探索海外市场，开启“出海时代”，已成为推动我国国际化发展不可或缺的力量。据海关总署的统计数据显示，今年前8个月在出口商品的结构方面，机电产品继续占据主导地位，出口总额9.72万亿人民币，占出口总值的59.1%。

海信集团总裁于芝涛就海信出海二十年来的经验和有效做法进行主题分享，将海信多年来的取得的出海成绩归纳为“六个坚持”：

第一，坚持国际化既定战略毫不动摇。2004年海信提出了“海信未来发展，大头在海外”的国际化战略，二十年来一直坚定不移地将此战略执行到底。

第二，坚持做自主品牌，选择最难的“造船出海”。没有品牌的国际化，就没有海信的国际化。品牌引领是海信发力成为世界一流企业的必然选择，2006年，海信海外自主品牌收入占比还不足10%，2023年，海信海外自主品牌占比已经高达85.5%。

第三，坚持重资产的国际化，坚持本土化运营。全球化的另一面是本土化，在这个过程中，海信始终坚持“Think Global Act Local”的策略。目前，海信在全球设立了36个工业园区和生产基地、26所研发机构、64个海外公司和办事处，初步形成欧洲、美洲、东盟，中东非，亚太和中国区全球“5+1”区域中心研产销一体化布局，由单引擎升级为多引擎驱动模式。

第四，坚持以技术和产品为先，充分满足用户需求，赢得消费者口碑。遍布全球的研发中心和本地化人才，让海信更直面市场、了解消费者需求、洞察行业信息并最终作用于自身技术升级，开发出适销对路的产品、赢得消费者口碑，最终在当地市场扎根。

第五，坚持长线布局体育营销，撬动全球品牌影响力。从2008年开始至今，通过在体育营销16年的坚持，海信在中国企业中走出了一条通过体育营销撬动知名度、建设自主品牌的全球化之路，海信已经成为中国企业体育营销当之无愧的头号玩家。

第六，坚持果断的产业并购和高效的跨文化整合。海信连续并购并整合成功，最重要的经验之一就是坚持“尊重当地文化+移植海信管理”。东芝电视和gorenje分别在被海信收购15个月、18个月后就扭亏为盈，于2021年收购的日本三电也由一个汽车零部件供应商转变为汽车综合热管理系统供应商，预计在今年实现扭亏为盈。

当前，海信已经建立起了丰富完善的品牌矩阵，进入全球化多品牌运营的新阶段。Hisense作为母品牌，是被世界所熟知的主要家电品牌之一，并同时拥有东芝电视、容声、科龙、gorenje、ASKO、VIDDA、日立、约克、三电、乾照光电、科林电气等品牌。2024年1-8月，海信集团海外收入同比增长15.34%，占整体营收的比例达47.17%，预计全年海外收入还将迎来新的突破。

(责编：董童、李源)

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