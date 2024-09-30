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河南虞城：雨后抢收暖人心 齐心协力助困难群众

2024年09月30日13:40 | 来源：人民网
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近日，一场秋雨过后，田间的秋作物亟待抢收晾晒。虞城县积极行动起来，一场帮助困难群众抢收秋作物的暖心行动正在这片土地上热烈展开。

秋雨带来了凉爽，也给秋作物的收获带来了挑战。农技人员纷纷加入到这场行动中。他们一边指导着抢收工作，确保秋作物以最佳方式收获，减少损失；一边为困难群众提供后续的晾晒和储存建议。“这些秋作物可是困难群众一年的希望，我们必须尽最大的努力帮助他们。”一位农技人员坚定地说。

在各个村庄的空旷场地、学校操场等地被开辟出来作为临时晾晒场。村民们自发地帮忙清扫场地、铺设塑料布，为困难群众的粮食晾晒提供便利。众人拾柴火焰高，在大家的共同努力下，一袋袋金黄的玉米、饱满的大豆等秋作物被整齐地晾晒开来，在阳光下闪烁着希望的光芒。

在这个金色的秋天里，爱与希望在这片土地上传递，共同描绘出一幅美丽的乡村画卷。（通讯员杨凤林）

(责编：曹淼、李源)
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