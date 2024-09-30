“多亏这两天乡干部帮着俺尽力排水。要不然这地里头现在还都是水。”9月30日，虞城县镇里固乡张灿楼村民许刘印说。

2024年9月17日夜至9月19日凌晨，受台风“贝碧嘉”影响，虞城县遭遇多年不遇强降水，其中镇里固乡总降水量达625.9毫米，达本地区历史之最，全乡造成严重的水涝灾害。灾情形成后，全县各乡镇积极行动，一手抓沟渠疏通，一手抓抢收抢种，让村民损失降到最低。

一手抓沟渠疏通

“我们作为这次受灾最严重的乡镇，第一时间调动所有资源，投入这次应急任务。”虞城县镇里固乡党委书记常立杰说。

大雨过后，虞城所有分包县领导下沉一线，帮扶单位、驻村工作队和帮扶队员积极协助群众做好救灾减损工作。截至目前，已排除农田积水面积54.41万亩，剩余0.63万亩主要集中在一些低洼地块。全县玉米收割机保有量2200台，引进履带式联合收割机155台，协调组建4支“三秋”机收作业应急服务队和5个机具抢修服务队。截至目前，全县秋粮种植面积108.4万亩，已收获78.5万亩，预计10月5日前秋作物收获大头落地。

镇里固乡张灿楼村许刘印家的玉米地里，一台玉米收割机正在紧张地作业，十多天前齐腰深的雨水已经被引入附近新挖的沟渠中，土壤也已经变得干松，一点没有影响机器作业。

一手抓抢收抢种

“这季秋庄稼是咱老百姓一年的希望，我们一定尽最大的努力帮助大家。”在镇里固乡，来自虞城县农业农村局的农技人员刘许成站在地头，向几名村民拍着胸脯说。

连日来，虞城县要求各乡镇加快排水进度，严格落实低洼地块科级干部包干制度，定地块、定人员、定时限，确保0.63万亩低洼地块积水尽快排除，排出积水后要抓紧整地晾墒。县农机服务中心根据各乡镇秋收进度，加强农机调度，确保秋粮第一时间抢收归仓。县农业农村局将邀请省农业大学教授来虞指导培训，组织技术专家深入乡镇，指导群众落实好晚播小麦“四补一压”等措施，种足种好小麦。同时，在累计赔付4400多万元的基础上，进一步简化理赔手续，加快理赔进度，切实维护好农户的切身利益，保护好群众的种粮积极性。

在镇里固乡的玉米收割现场，县农技人员、乡农业技术员以及部分乡干部，也纷纷加入到玉米收割行动中，为大家提供麦播技术指导，以及玉米后续的晾晒和储存建议。

“我现在已经收了将近2000吨了。”在镇里固乡贺楼村，收粮大户李梦说。据李梦介绍，全乡雨水排水基本结束后，自己就抓紧联系村民，在乡政府干部配合下，及早抢收，趁早晾晒，力争把村民的损失降到最低。

在镇里固乡，所有村庄的空旷场地、学校操场等地方，都被开辟出来作为临时晾晒场。村民们自发地帮忙清扫场地、铺设塑料布，为困难群众的粮食晾晒提供便利。众人拾柴火焰高，在大家的共同努力下，一袋袋金黄的玉米、饱满的大豆等秋作物被整齐地晾晒开来，在阳光下闪烁着希望的光芒。 （通讯员刘建谠 谢卫勋）

(责编：董童、李源)

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