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劳动者的荣光：把忠诚镌刻在北塔山上

人民网记者 王天乐
2024年09月30日13:46 | 来源：人民网
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在我们周围，每一位普通的劳动者都在静静地坚守着他们的岗位，他们用汗水致敬自己的责任，以勤奋点缀社会。

劳动者的荣光，在于他们的奉献与坚持。他们用实际行动诠释着责任与担当，用勤劳和智慧书写着人生的华章。

我们深入他们普通的生活，共同聆听劳动者的故事。

本期人物：李梦桃，全国先进工作者、全国优秀共产党员、全国民族团结进步模范个人，被人们称为马背上的医生，扎根边疆五十余载的医者，用自己的双手和智慧，守护着北塔山牧场的生命与健康。

李梦桃参加了2024年“劳模工匠进校园”行动，深情讲述了他为北塔山牧场职工群众无私奉献的感人事迹，生动诠释了劳模精神的深刻内涵。

(责编：郝帅、吕骞)
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