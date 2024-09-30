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消费潜力持续释放 为高质量发展注入新动能

人民网记者 王绍绍
2024年09月30日13:49 | 来源：人民网
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消费是拉动经济增长的重要引擎。近年来，随着一系列消费利好政策的出台和众多消费“新”选择的涌现，消费市场“活力满满”，消费潜力持续释放，为经济社会发展注入生机活力。

国家统计局数据显示，8月份，社会消费品零售总额38726亿元，同比增长2.1%。1—8月份，全国网上零售额96352亿元，同比增长8.9%。消费市场延续平稳增长态势，部分基本生活类和升级类商品销售增势较好，线上消费较快增长，服务消费需求持续释放。

为了进一步激活消费潜力，各地纷纷推出一系列创新举措，助力消费市场蓬勃发展。近期，湖北在全省启动专项资金，开展2024年“惠购湖北”3C数码产品消费券发放；北京发放京彩绿色消费券，消费者凭券可买多款绿色智能家居产品；河南发放电影票金额数万元，可在省内所有电影院购票使用。

随着数字化的发展，传统行业逐步进行智慧化改造，不断打造沉浸式、体验式、互动式消费场景，智慧商店、智慧餐厅、无接触配送、情景式消费等新业态和新模式不断涌现。

在四川成都，新都区的 “无人机+无人车+即时配送”商业应用新模式近期投用，当地进一步打造新消费场景，在低空经济领域进行新尝试；北京市提出依托京东、京北、京西等深山浅山优质资源，完善道路、栈道等基础设施，丰富精品民宿、餐饮等消费配套，进一步培育提升徒步、骑行、露营等近山消费新场景；在上海，一家购物中心利用天空环道营造运动消费的氛围，入驻商户的范围逐步扩大，消费者在这里可以体验到丰富的健康消费新场景。

“数字技术与实体经济深度融合，既拓宽着消费半径和消费场景，提升消费便捷性；又催生着新产业和新业态，满足了多样性的消费，为经济社会发展注入蓬勃动力，使数字消费成为消费市场新的增长点。”业内专家介绍。

数据显示，1—8月份，实物商品网上零售额增长8.1%，增速快于社会消费品零售总额4.7个百分点，占社会消费品零售总额的比重为25.6%。直播带货等电商新模式保持快速增长，对线上消费增长的拉动作用明显。

近期，正值大闸蟹成熟，新疆大闸蟹通过线上平台让更多消费者吃到了来自戈壁滩的“冰川雪蟹”；一家广州的跨境电商平台，通过整合全产业链管理能力，面向海外买家，利用线上电商使年订单量大幅增长；近期，多家博物馆推出线上展览、线上文创，消费者实现了在家也能逛博物馆、买文创产品，“云展览”成为许多人的热门选择，进一步推动了线上消费的发展。

“国民经济稳中向好，为扩大居民消费能力创造了有利条件，有效政策和消费活动双轮驱动，推动消费空间不断扩大，数字消费、绿色消费潜力将持续释放，为经济发展注入源源不断的动力。”业内专家表示。

近年来，我国绿色消费驶入“快车道”。在北京，一家再生环保科技公司把废旧塑料等进行技术处理，再生成T恤、卫衣等低碳服装类产品，将透气、速干等实用功能与新潮时尚风格结合起来，使绿色环保和时尚相融合；一家企业打造全程品控溯源农场，通过品质戳、时间戳、地理戳和绿色发展指数的“三戳一指数”，让有机绿色食品生产全过程“有迹可循”，不断探索绿色消费新场景。

“绿色智能消费是新的增长点，推动了消费市场扩容提质。”中国宏观经济研究院相关专家表示，绿色智能消费能较好地引领产业智能化、绿色化发展，通过构建“智能+”消费生态体系，促进产业和消费同步升级。

商务部相关负责人介绍，未来将继续聚焦重点，多措并举，拓宽消费场景、营造消费氛围、改善消费条件，激发消费市场更大动能，推动经济持续恢复向好。

(责编：郝帅、吕骞)
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