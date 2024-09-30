人民网北京9月30日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉（以下简称国铁集团），新建包头至银川高铁惠农至银川段（以下简称包银高铁惠银段）将于10月1日开通运营，宁夏石嘴山市接入全国高铁网，我国西部地区铁路网布局进一步完善。

包银高铁起自包头站，经内蒙古自治区包头市、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市、乌海市，宁夏回族自治区石嘴山市、银川市，接入银川站，正线全长约517公里，设计时速250公里。全线分段建设，其中，包头至乌海至惠农段全长约420公里，于2022年4月开工建设，正在有序建设中；此次开通的惠农至银川段全长97公里，于2019年10月开工，设有惠农南、石嘴山、沙湖、银川4座车站，其中银川站为既有车站，其余为新建车站。

项目开通运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格落实各项规定和标准，对包银高铁惠银段各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

包银高铁惠银段最高时速按250公里运营，开通运营初期，铁路部门每日开行动车组列车最高达20列，其中银川至惠农南站间18列，中卫南至惠农南站间2列，银川、中卫南站至惠农南站间最快分别44分钟、2小时29分钟可达，较目前经包头至兰州铁路运行的普速旅客列车，分别压缩29分钟、1小时29分钟。为满足旅客不同出行需求，铁路部门在包银高铁惠银段实施灵活折扣、差异化的市场化票价机制，为旅客出行提供更多选择，具体票价可通过铁路12306查询。

包银高铁惠银段是我国“八纵八横”高铁网北京至兰州通道的组成部分，与银川至兰州高铁、银川至西安高铁相连通，路网地位重要。包银高铁惠银段开通运营后，将极大便利沿线各族人民群众出行，推动沿黄经济带高质量发展，对维护民族团结、助力新时代西部大开发战略实施，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)

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