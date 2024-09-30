人民网北京9月30日电 （记者王连香）据中国铁路沈阳局集团有限公司消息，日前，随着沈白高铁引入沈阳枢纽施工的结束，标志着沈阳至长白山高铁（以下简称沈白高铁）引入沈阳枢纽施工圆满完成。

为有序推进沈白高铁施工进度，在全线进入铺轨阶段的基础上，中国铁路沈阳局集团有限公司（以下简称国铁沈阳局）于9月25日22时35分至26日2时30分，在沈阳站、沈阳北站同步开展沈白高铁引入沈阳枢纽施工。

本次施工地处沈阳枢纽,具有线路封锁时间长、作业分布广、技术难度大、人员机具多等特点。国铁沈阳局从施工界面、工序衔接、作业时间、机具调配等方面加强组织，细化方案、研判风险、落实职责，确保施工作业科学有序、安全可控。

为最大限度减少施工对行车秩序影响，国铁沈阳局组织施工单位，以及沈阳工务段、沈阳电务段、沈阳供电段、沈阳工务机械段等1700余人，动用钩机、铲车、吊车等各类机具81台（套），充分利用施工天窗，顺利完成了插入道岔4组，拆除道岔2组，拨移线路200米，更换信号连锁、列控、CTC、RBC、微机监测等工作，确保施工进度与质量。

这次施工的顺利完成，标志着沈白高铁沈阳枢纽沈阳北站和沈阳站高速场改造部分基本完成，为后续沈白高铁引入沈阳北站和客专三线引入沈阳站创造条件。

沈白高铁是国家中长期铁路网中东北东部快速铁路通道的重要组成部分，也是东北地区“十四五”期间重大高铁建设项目。沈白高铁建成通车后，辽宁省14个地级市将实现市市通高铁，并通过沈阳铁路枢纽并入全国高铁网，对促进区域经济社会高质量发展，推动东北地区全面振兴全方位振兴具有重大意义。

(责编：王连香、吕骞)

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