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财政部：8月全国发行新增债券9474亿元

2024年09月30日14:17 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者王震）财政部30日公布2024年8月地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示，2024年8月，全国发行新增债券9474亿元，其中一般债券1423亿元、专项债券8051亿元。全国发行再融资债券2617亿元，其中一般债券1110亿元、专项债券1507亿元。合计，全国发行地方政府债券12091亿元，其中一般债券2533亿元、专项债券9558亿元。

1至8月，全国发行新增地方政府债券30933亿元，其中一般债券5133亿元、专项债券25800亿元。全国发行再融资债券23195亿元，其中一般债券10009亿元、专项债券13186亿元。全国发行地方政府债券合计54128亿元，其中一般债券15142亿元、专项债券38986亿元。

1至8月，地方政府债券到期偿还本金25204亿元，其中发行再融资债券偿还本金21377亿元、安排财政资金等偿还本金3827亿元；地方政府债券支付利息9190亿元。

截至8月末，全国地方政府债务余额436297亿元；地方政府债券剩余平均年限9.4 年，平均利率3.15%。

(责编：王震、吕骞)
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