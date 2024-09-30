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深化技术创新 业界助推数字人产业发展

2024年09月30日14:23 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者夏晓伦）随着人工智能技术的飞速发展，数字人产业逐渐成为科技领域的新兴热点。近年来，互联网、大数据、云计算等技术的不断融合，为数字人的诞生和发展提供了坚实的技术基础。

近日，2024（首届）中国数字人大会在北京中关村举行。大会由中国互联网协会主办，以“数字人应用与未来”为核心议题。本次大会上，由中国互联网协会牵头撰写的《中国数字人发展报告(2024)》正式发布，解读了数字人技术革新、应用现状与产业前景，为行业发展提供了洞见与指导。

同时，社会对智能化、个性化服务的需求日益增长，也促使数字人产业不断探索新的应用场景和商业模式。从虚拟客服到智能主播，从数字助手到虚拟偶像，数字人在各个领域逐渐崭露头角，受到了广泛的关注。

大会举办期间，众多前沿数字人产品成果亮相。以智谱数字人团队打造的AI主持人为例，其采用2.5D真人形象复刻技术及超高清图像采集处理技术，打造的高仿真、可控虚拟数字人。其特点在于解决了口型匹配难题，通过深度学习匹配音频信号，生成自然口型动画，让数字人发声栩栩如生。

据了解，相较于真人驱动，该技术成本低、仿真度高、可控性强，能按需生成视频，激发创作者创意，呈现多元的视听效果。这一案例也入选了《中国数字人发展报告(2024)》典型案例集。

该团队负责人杜冀中表示，智谱专注于通过人工智能技术赋能数字人，支持市面上主流的2D、3D两种数字人方向，技术层面聚焦于数字人的口型表情、肢体动作以及基于GLM大模型的智能对话。目前，落地场景已覆盖PC端、移动端、大屏等几乎所有的屏幕场景。

业内人士分析认为，参展企业不仅展示了其在数字人领域的最新成果与前瞻布局，更与业界同仁建立了更加紧密的合作关系。相关企业要持续深化技术创新与应用探索，与行业伙伴共同推动数字人产业的高质量发展。

(责编：郝帅、吕骞)
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