人民网北京9月30日电 （记者罗知之）据国家统计局官网消息，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。9月份，制造业采购经理指数为49.8%，比上月上升0.7个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.3个百分点，我国经济景气水平总体有所回升。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河从三个维度进行了解读：

一是制造业采购经理指数回升。9月份，制造业生产活动加快，PMI升至49.8%，景气度改善。

企业生产加快。生产指数为51.2%，比上月上升1.4个百分点，升至临界点以上，制造业生产活动加快。新订单指数为49.9%，比上月上升1.0个百分点。从行业看，医药、汽车、电气机械器材、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均位于扩张区间，产需较快释放；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业生产指数和新订单指数连续两个月低于临界点，产需有所放缓。

各规模企业PMI均有回升。大型企业PMI为50.6%，比上月上升0.2个百分点，扩张步伐有所加快；中、小型企业PMI分别为49.2%和48.5%，比上月上升0.5和2.1个百分点，景气水平均有改善。大、中、小型企业生产指数均位于扩张区间，其中小型企业生产指数5月份以来首次升至临界点以上。

高技术制造业和装备制造业继续领跑。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为53.0%和52.0%，比上月上升1.3和0.8个百分点，继续保持良好发展态势；消费品行业PMI为51.1%，比上月上升1.1个百分点，景气度明显回升；高耗能行业PMI为46.6%，比上月上升0.2个百分点。

价格指数仍处低位。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为45.1%和44.0%，比上月上升1.9和2.0个百分点，仍位于较低运行水平，表明受有效需求不足以及部分大宗商品价格波动等因素影响，制造业市场价格总体水平继续回落，但降幅有所收窄。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业的主要原材料购进价格指数和出厂价格指数连续两个月处于低位，近期相关行业市场价格总体水平波动较大。

二是非制造业商务活动指数小幅回落。9月份，非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点，位于临界点。

服务业景气水平小幅回落。服务业商务活动指数为49.9%，比上月下降0.3个百分点，略低于临界点，服务业业务总量与上月基本持平。从行业看，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量保持较快增长；由于暑期出行旺季结束，以及部分地区受台风等极端天气影响，铁路运输、水上运输、文化体育娱乐等行业商务活动指数回落幅度较大，均降至收缩区间。从市场预期看，业务活动预期指数为54.6%，持续处于景气区间，其中邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业业务活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间，企业对近期行业发展更为乐观。

建筑业扩张略有加快。建筑业商务活动指数为50.7%，比上月上升0.1个百分点，继续保持扩张。从市场预期看，业务活动预期指数为53.1%，仍位于扩张区间。其中，土木工程建筑业、建筑安装装饰业业务活动预期指数均位于55.0%以上较高景气区间，企业对行业发展信心较强。

三是综合PMI产出指数继续扩张。9月份，综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.3个百分点，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体扩张有所加快。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为51.2%和50.0%。

(责编：罗知之、吕骞)

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