原标题：“洞见”者：探寻制造企业发展新驱动力

第24届中国国际工业博览会日前在上海举行，西门子参展了本届工博会并举办2024西门子工业论坛。西门子（中国）有限公司执行副总裁，西门子大中华区数字化工业集团总经理王海滨，中信戴卡数智化制造研究院院长刘双勇，机械工业信息研究院先进制造发展研究所所长陈琛等嘉宾出席该论坛，并在以“洞见”为主题的圆桌对话环节中，围绕制造业数字化转型中的发展变化、数字化转型的关键因素、以及企业拓展海外市场过程中的难题进行了分享交流。

谈及数字化转型发展十年来的变化，陈琛表示：“制造企业变得更为务实，企业家更关注数智技术或智能装备的应用能否带来效益。企业家已经明确意识到数字化转型不是目的，只是推进更好制造的途径，从而降本增效。”

王海滨认为，企业引入新技术、部署新设备、拓展新应用场景是数字化转型的途径和手段。企业管理流程的优化和组织变革，以及全员数字化素养、能力的提升，决定了企业数字化转型的基础、目标和方向。

基于中信戴卡十余年来推进数字化转型的实践经验，刘双勇表示，坚持问题和绩效导向才是数字化转型成功的关键。首先规划企业数字化蓝图，这也是企业数字化转型中经常提到的总体规划、分段实施、绩效导向。规划的颗粒度要达到每个工厂、每个制造单元、每台核心设备和工艺环节、每个关键岗位，再逐级确定解决问题的相应技术。

近年来，出海成为很多制造企业寻找市场机会的重要选择。然而，企业出海面临供应链重整、跨境物流、新市场的合规化、新工厂人员技能的培训、异域劳资关系的处理等难题，数字化技术成为为企业出海保驾护航、增加确定性的有效手段之一。

刘双勇认为，“出海”前首先要明确出海的目标和条件；其次，企业要进行体系化、数字化的充分准备；第三，实施“一厂一策”，积极利用数字化技术解决企业国际化进程中的差异化问题，强化企业的竞争力，提高跨地域、全流程的管控能力，提升市场响应和风险应对能力，占领价值链的中高端。

王海滨为企业的国际化进程提供了两个建议：第一，积极融入本地市场。中国企业到其他国家开拓市场，首先要具备本地化思维，遵守当地的法律法规和民俗习惯，培养当地的人才队伍，实现落地生根。第二，关注绿色低碳发展。很多海外市场强调企业的绿色低碳和可持续发展，企业的ESG表现是进入新市场的普遍、共性问题。

本次论坛通过线上线下结合的方式，吸引了千余位行业嘉宾参会，就工业领域数字化、智能化转型升级、创新产品、技术、服务等相关话题进行了分享。（记者邱浩 高涵 张家溪）

(责编：董童、李源)

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