人民网北京9月30日电 （记者罗知之）据国家统计局官网消息，9月中国采购经理指数运行情况显示，9月制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，制造业景气度回升。

中国制造业采购经理指数运行情况方面，9月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业景气度回升。

从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为50.6%、49.2%和48.5%，比上月上升0.2、0.5和2.1个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

生产指数为51.2%，比上月上升1.4个百分点，升至临界点以上，表明制造业企业生产活动有所加快。

新订单指数为49.9%，比上月上升1.0个百分点，表明制造业市场需求景气度有所改善。

原材料库存指数为47.7%，比上月上升0.1个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅略有收窄。

从业人员指数为48.2%，比上月上升0.1个百分点，表明制造业企业用工景气度略有回升。

供应商配送时间指数为49.5%，比上月下降0.1个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间继续延长。

中国非制造业采购经理指数运行情况方面，9月份，非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点，非制造业景气水平小幅回落。

分行业看，建筑业商务活动指数为50.7%，比上月上升0.1个百分点；服务业商务活动指数为49.9%，比上月下降0.3个百分点。从行业看，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间；铁路运输、水上运输、房地产、文化体育娱乐等行业商务活动指数低于临界点。

新订单指数为44.2%，比上月下降2.1个百分点，表明非制造业市场需求景气水平有所回落。分行业看，建筑业新订单指数为39.5%，比上月下降4.0个百分点；服务业新订单指数为45.0%，比上月下降1.8个百分点。

投入品价格指数为48.2%，比上月下降0.4个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平继续回落。分行业看，建筑业投入品价格指数为50.0%，比上月上升2.4个百分点；服务业投入品价格指数为47.9%，比上月下降0.9个百分点。

销售价格指数为46.1%，比上月下降1.1个百分点，表明非制造业销售价格总体水平较上月回落。分行业看，建筑业销售价格指数为48.0%，比上月下降0.1个百分点；服务业销售价格指数为45.7%，比上月下降1.4个百分点。

从业人员指数为44.7%，比上月下降0.5个百分点，表明非制造业企业用工景气度继续下降。分行业看，建筑业从业人员指数为40.0%，比上月下降1.0个百分点；服务业从业人员指数为45.5%，比上月下降0.4个百分点。

业务活动预期指数为54.4%，比上月下降0.9个百分点，高于临界点，表明多数非制造业企业对市场发展保持信心。分行业看，建筑业业务活动预期指数为53.1%，比上月下降1.6个百分点；服务业业务活动预期指数为54.6%，比上月下降0.8个百分点。

中国综合PMI产出指数运行情况方面，9月份，综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.3个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张有所加快。

(责编：罗知之、吕骞)

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