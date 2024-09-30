人民网北京9月30日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）获悉，27日，作为2024年全国食品安全宣传周系列活动之一的“共筑少年儿童食品安全防线”科普宣传活动在北京市海淀区民族小学举行。

活动上，市场监管总局食品生产司原司长、中消会食品高质量发展战略咨询专家委员会主任委员马纯良表示，强化食品质量安全教育，不仅能够增强民众消费信心，提高生活质量和幸福指数，更是保障民生、促进社会稳定与发展的重要手段。期望同学们从小培养食品质量安全意识，科学、合理、健康地饮食；学校要成为质量先锋阵地；社会各界要共织食品质量安全保护网。

北京市海淀区民族小学党总支副书记王晶表示，学校始终把学生的食品安全放在首位，不断加强学校食品安全管理工作。坚持强化食品安全教育，让安全意识深入人心，积极倡导健康饮食文化，引领绿色消费风尚；实现家校社联动，共筑食品安全防线。

活动上，中消会副理事长兼秘书长王昆、市场监管总局机关党委组织群工处处长马洪涛代表活动主办方向民族小学赠送了《小学生质量教育读本》及“食品质量安全系列宣传手册”。

据悉，活动还邀请食品安全及质量领域专家为孩子们现场授课。同时，为引导少年儿童树立“质量第一”意识，增强自我保护能力，主办方邀请民族小学的同学们积极参与市场监管总局在9至12月举办第八届“质量安全”全国少年儿童质量安全绘画活动，围绕消费品安全、特种设备安全、食品安全等内容进行绘画创作，绘出心中的质量梦想。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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