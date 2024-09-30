人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中消会举办“共筑少年儿童食品安全防线”主题宣传活动

2024年09月30日15:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月30日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）获悉，27日，作为2024年全国食品安全宣传周系列活动之一的“共筑少年儿童食品安全防线”科普宣传活动在北京市海淀区民族小学举行。

活动上，市场监管总局食品生产司原司长、中消会食品高质量发展战略咨询专家委员会主任委员马纯良表示，强化食品质量安全教育，不仅能够增强民众消费信心，提高生活质量和幸福指数，更是保障民生、促进社会稳定与发展的重要手段。期望同学们从小培养食品质量安全意识，科学、合理、健康地饮食；学校要成为质量先锋阵地；社会各界要共织食品质量安全保护网。

北京市海淀区民族小学党总支副书记王晶表示，学校始终把学生的食品安全放在首位，不断加强学校食品安全管理工作。坚持强化食品安全教育，让安全意识深入人心，积极倡导健康饮食文化，引领绿色消费风尚；实现家校社联动，共筑食品安全防线。

活动上，中消会副理事长兼秘书长王昆、市场监管总局机关党委组织群工处处长马洪涛代表活动主办方向民族小学赠送了《小学生质量教育读本》及“食品质量安全系列宣传手册”。

据悉，活动还邀请食品安全及质量领域专家为孩子们现场授课。同时，为引导少年儿童树立“质量第一”意识，增强自我保护能力，主办方邀请民族小学的同学们积极参与市场监管总局在9至12月举办第八届“质量安全”全国少年儿童质量安全绘画活动，围绕消费品安全、特种设备安全、食品安全等内容进行绘画创作，绘出心中的质量梦想。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中消会举办“共筑少年儿童食品安全防线”主题宣传活动
　　人民网北京9月30日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）获悉，27日，作为2024年全国食品安全宣传周系列活动之一的“共筑少年儿童食品安全防线”科普宣传活动在北京市海淀区民族小学举行。 活动上，市场监管总局食品生产司原司长、中消会食品高质量发展战略咨询专家委员会主任委员马纯良表示，强化食品质量安全教育，不仅能够增强民众消费信心，提高生活质量和幸福指数，更是保障民生、促进社会稳定与发展的重要手段。…
9月制造业采购经理指数49.8% 制造业景气度回升
　　人民网北京9月30日电 （记者罗知之）据国家统计局官网消息，9月中国采购经理指数运行情况显示，9月制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，制造业景气度回升。 中国制造业采购经理指数运行情况方面，9月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业景气度回升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部