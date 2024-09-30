人民网北京9月30日电 （记者夏晓伦）在全球能源需求持续增长以及对环境保护日益重视的大背景下，可再生能源行业正经历着前所未有的发展机遇。

风能作为一种重要的可再生能源，具有资源丰富、分布广泛、清洁无污染等诸多优点。近年来，随着风力发电技术的不断进步，风电成本逐渐降低，风电装机容量在全球范围内呈现出快速增长的趋势。

近日，2024年德国汉堡风能展览会举办。中国多家在全球风能行业排名前列的企业参展，参展面积仅次于东道主德国。从整机到零部件，再到解决方案供应商，全链条展示了中国企业在绿色能源领域的创新技术与成果。

据全球风能理事会数据显示，2023年风电整机制造商的出货量创下120.7吉瓦的历史新高，其中中国风电整机商2023年贡献的装机容量为81.6吉瓦，全球排名前十的风电供应商中有六家是中国整机企业。

在2024年德国汉堡风能展览会现场，全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”微缩模型受到关注。该平台实现了漂浮式风电研制的多项全球首创，在风机形态、材料运用等方面实现了多项突破。

截至目前，“明阳天成号”已正式完成海上安装，调试完成后预计将于10月底实现并网发电。该平台正式投运后，平均每年可发电约5400万度，能满足3万户三口之家一年的日常用电需求。

此外，明阳智能还展示了“高发电量、高可靠性、低度电成本”的大兆瓦海陆风机。企业相关负责人表示，坚持以大型化推动风电行业朝“高发电量、高可靠性、更低度电成本”方向发展，持续为全球绿色能源发展贡献智慧与解决方案。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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