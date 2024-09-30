人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加大研制技术创新力度 业界助推全球绿色能源发展

2024年09月30日15:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月30日电 （记者夏晓伦）在全球能源需求持续增长以及对环境保护日益重视的大背景下，可再生能源行业正经历着前所未有的发展机遇。

风能作为一种重要的可再生能源，具有资源丰富、分布广泛、清洁无污染等诸多优点。近年来，随着风力发电技术的不断进步，风电成本逐渐降低，风电装机容量在全球范围内呈现出快速增长的趋势。

近日，2024年德国汉堡风能展览会举办。中国多家在全球风能行业排名前列的企业参展，参展面积仅次于东道主德国。从整机到零部件，再到解决方案供应商，全链条展示了中国企业在绿色能源领域的创新技术与成果。

据全球风能理事会数据显示，2023年风电整机制造商的出货量创下120.7吉瓦的历史新高，其中中国风电整机商2023年贡献的装机容量为81.6吉瓦，全球排名前十的风电供应商中有六家是中国整机企业。

在2024年德国汉堡风能展览会现场，全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”微缩模型受到关注。该平台实现了漂浮式风电研制的多项全球首创，在风机形态、材料运用等方面实现了多项突破。

截至目前，“明阳天成号”已正式完成海上安装，调试完成后预计将于10月底实现并网发电。该平台正式投运后，平均每年可发电约5400万度，能满足3万户三口之家一年的日常用电需求。

此外，明阳智能还展示了“高发电量、高可靠性、低度电成本”的大兆瓦海陆风机。企业相关负责人表示，坚持以大型化推动风电行业朝“高发电量、高可靠性、更低度电成本”方向发展，持续为全球绿色能源发展贡献智慧与解决方案。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
加大研制技术创新力度 业界助推全球绿色能源发展
　　人民网北京9月30日电 （记者夏晓伦）在全球能源需求持续增长以及对环境保护日益重视的大背景下，可再生能源行业正经历着前所未有的发展机遇。 风能作为一种重要的可再生能源，具有资源丰富、分布广泛、清洁无污染等诸多优点。…
中消会举办“共筑少年儿童食品安全防线”主题宣传活动
　　人民网北京9月30日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）获悉，27日，作为2024年全国食品安全宣传周系列活动之一的“共筑少年儿童食品安全防线”科普宣传活动在北京市海淀区民族小学举行。 活动上，市场监管总局食品生产司原司长、中消会食品高质量发展战略咨询专家委员会主任委员马纯良表示，强化食品质量安全教育，不仅能够增强民众消费信心，提高生活质量和幸福指数，更是保障民生、促进社会稳定与发展的重要手段。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部