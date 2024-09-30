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全国参与家电以旧换新活动超500万人

2024年09月30日15:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月30日电（记者谢希瑶）记者9月30日从商务部获悉，8月加力支持家电以旧换新政策出台以来，取得积极成效。截至9月29日0时，511万名消费者购买8大类家电产品711万台，享受64.03亿元中央补贴，带动销售超335亿元。

　　数据显示，绿色智能产品备受青睐，8大类家电中，一级能效产品销售额占比达92.53%，湖北、上海、重庆等地因地制宜扩充家电补贴品类，将净水器、洗碗机、扫地机器人等绿色智能家电纳入补贴范围；线上线下市场销售两旺，据第三方数据公司统计，8大类家电产品线上、线下市场销售额同比分别增长44.9%、47.0%。

　　据介绍，下一步，商务部将继续督促各地加快落实补贴政策，推动家电生产、流通企业抢抓国庆和“双十一”等消费节点，叠加企业让利，充分释放政策效应。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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