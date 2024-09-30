全国参与家电以旧换新活动超500万人
2024年09月30日15:23 | 来源：新华网
小字号
新华社北京9月30日电（记者谢希瑶）记者9月30日从商务部获悉，8月加力支持家电以旧换新政策出台以来，取得积极成效。截至9月29日0时，511万名消费者购买8大类家电产品711万台，享受64.03亿元中央补贴，带动销售超335亿元。
数据显示，绿色智能产品备受青睐，8大类家电中，一级能效产品销售额占比达92.53%，湖北、上海、重庆等地因地制宜扩充家电补贴品类，将净水器、洗碗机、扫地机器人等绿色智能家电纳入补贴范围；线上线下市场销售两旺，据第三方数据公司统计，8大类家电产品线上、线下市场销售额同比分别增长44.9%、47.0%。
据介绍，下一步，商务部将继续督促各地加快落实补贴政策，推动家电生产、流通企业抢抓国庆和“双十一”等消费节点，叠加企业让利，充分释放政策效应。
(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 9月制造业采购经理指数49.8% 制造业景气度回升
- 人民网北京9月30日电 （记者罗知之）据国家统计局官网消息，9月中国采购经理指数运行情况显示，9月制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，制造业景气度回升。 中国制造业采购经理指数运行情况方面，9月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业景气度回升。…
- 评论
- 关注