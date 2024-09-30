人民网北京9月30日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，9月30日，全国铁路预计发送旅客1750万人次，计划加开旅客列车1566列。9月29日，铁路国庆黄金周运输第一天，全国铁路发送旅客1299.8万人次，运输安全平稳有序。

截至今日9时，铁路12306已累计售出黄金周期间车票9972万张，从预售情况来看，热门城市主要有北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、西安、深圳、南京、长沙；成都至西安、北京至上海、广州至南宁、广州至湛江、北京至呼和浩特、广州至长沙、北京至沈阳、广州至汕头、北京至太原、沈阳至大连等区间客流相对集中。

铁路部门加强国庆黄金周旅客运输组织，动态分析铁路12306大数据，及时在热门线路、区间和时段增加运力投放，落实各项便民利民服务举措，努力保障旅客平安有序温馨出行。

哈尔滨局集团公司增开沈阳、大连、北京、杭州、昆山等方向的旅客列车28列，在齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯等省内城市间增开中短途列车60列。

北京局集团公司对北京开往各方向的图定旅客列车全部实行满图运行，在天津、石家庄、保定等热点方向增加运力供给，满足环京和市郊旅客出行需要。

太原局集团公司加开太原、大同前往北京、西安等方向旅客列车112列，其中夜间高铁63列。

呼和浩特局集团公司在呼和浩特、包头与北京间安排开行旅客列车82列，安排48列动车组列车重联运行。

郑州局集团公司加开去往北京、广州、深圳、青岛、重庆、厦门等方向动车组列车113列，加密郑开、郑机城际铁路列车开行频次、增加停靠站点，方便沿线旅客出行。

武汉局集团公司联合湖北省文联在部分车站和列车上开展“文化列车千里行·祝福祖国”文艺快闪活动，营造喜迎国庆的浓厚氛围。

西安局集团公司加开热门方向旅客列车125列，安排46列动车组列车重联运行，西安至华山间每日往返旅客列车达148列，实现“公交化”开行。

南昌局集团公司加开旅客列车450列，其中赣闽省内中短途列车364列，往返沪杭、广深等地区的旅客列车86列。

广州局集团公司加开旅客列车371列。

兰州局集团公司安排兰州至北京、杭州、上海、广州等热门方向22列动车组列车重联运行，普速旅客列车加挂车厢91辆。

铁路部门提示广大旅客，假日期间铁路客流较大，请及时关注天气变化情况和出行服务信息，预留充足时间进站乘车，严格按规定携带随身物品，按照车票标注的车次、日期、区间、座号有序乘车，做到文明出行，共同维护良好出行环境。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经