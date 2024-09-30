新华社北京9月30日电（记者韩佳诺、潘洁）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会30日发布数据，9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业景气度回升。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，9月份，制造业生产活动加快，景气度改善。

企业生产加快。生产指数为51.2%，比上月上升1.4个百分点，升至临界点以上，制造业生产活动加快。新订单指数为49.9%，比上月上升1.0个百分点。从行业看，医药、汽车、电气机械器材、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均位于扩张区间，产需较快释放；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业生产指数和新订单指数连续两个月低于临界点，产需有所放缓。

各规模企业PMI均有回升。大型企业PMI为50.6%，比上月上升0.2个百分点，扩张步伐有所加快；中、小型企业PMI分别为49.2%和48.5%，比上月上升0.5和2.1个百分点，景气水平均有改善。大、中、小型企业生产指数均位于扩张区间，其中小型企业生产指数5月份以来首次升至临界点以上。

高技术制造业和装备制造业继续领跑。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为53%和52%，比上月上升1.3和0.8个百分点，继续保持良好发展态势；消费品行业PMI为51.1%，比上月上升1.1个百分点，景气度明显回升；高耗能行业PMI为46.6%，比上月上升0.2个百分点。

价格指数仍处低位。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为45.1%和44%，比上月上升1.9和2个百分点，仍位于较低运行水平。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业的主要原材料购进价格指数和出厂价格指数连续两个月处于低位，近期相关行业市场价格总体水平波动较大。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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