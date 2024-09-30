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农资行业加快转型升级 创新农业社会化服务模式

2024年09月30日16:20 | 来源：人民网
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人民网北京9月30日电 （记者李栋）建设农业强国，关键看科技。近年来，农资行业企业顺应农业发展趋势，不断创新服务模式，拓展服务领域，正在形成多元化、专业化、精细化的农业社会化服务体系，有效提升了农业生产能力和效益。

近日，在第四届全国农业综合服务商大会暨第十届全国农资科技博览会上，中华全国供销合作总社党组成员、理事会副主任，中国供销集团党委书记、董事长侯顺利表示，近年来，供销合作社系统通过组织开展“绿色农资”升级行动，发挥农资企业在科技创新和农业社会化服务中的骨干作用，有力促进了农业节本增效和粮食稳产增产。

当前，我国农资行业发展农业社会化服务，呈现由单一服务向多元化、多层次服务发展，由单一环节向多环节、全链条发展，由单打独斗向合作化、区域化发展，由简单机械化向科技化、绿色化发展的趋势。未来，农业社会化服务将带动小农户与现代农业有效衔接，助力农业经营向专业化、标准化、集约化、绿色化、品牌化方向发展。

在中华全国供销合作总社农业生产资料与棉麻局局长、中国农业生产资料流通协会会长龙文看来，农资行业要落实高质量发展要求，就要坚定做好农业社会化服务工作的决心和信心。“通过加快农资网络体系建设，不断提升农业社会化服务的支撑能力；通过实施好‘绿色农资’升级行动，逐步构建全链条服务体系。”龙文说。

据了解，同期举办的第十届全国农资科技博览会聚焦智慧农资及数字化农资发展成果，展示与现代农业社会化服务配套的新设备、新技术、新业态，为国内相关农业院校及科研院所推广、转让农服新技术，为国内优质肥料、农药厂家推广新产品提供了交流与合作平台。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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