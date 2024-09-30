人民网记者 黄盛

“我想了解下，湖北企事业单位的博士后流动站有哪些科研资助和相关的子女入托入学待遇。”9月28日，在北京举办的“博聚楚天·共赴荆彩”2024年湖北省线下引博活动（以下简称“引博活动”）现场，一名在读博士生告诉记者，活动现场让他一口气接触到了来自湖北的37家博士后设站高校、企事业单位，可以集中为未来的发展方向进行规划。

不仅上述博士生，由湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省人民政府驻北京办事处主办的这场引博活动，提供了近2000个博士后岗位，涵盖高新技术、智能制造、生物医药、新材料等多个领域，与近400位北京市内不同领域博士、博士后人才，以一对一、面对面的方式进行双选交流，共同探讨科研合作、技术创新及未来发展规划。热闹的氛围、满满的“干货”让这场引才活动人气值飙高，不少博士、博士后人才“觅到知音”，与心仪单位达成初步合作意向。

在“博聚楚天·共赴荆彩”2024年湖北省线下引博活动现场，众多在京博士、博士后与用人单位进行双向交流。 人民网记者 黄盛摄

“博士后是最活跃、最具创新活力的高层次青年人才，是科技创新的主力军，湖北将持续筑牢博士后这一高层次人才的‘重要底座’。”湖北省人社厅党组书记、厅长李述永向记者表示，湖北省秉持“人才是第一资源”理念，不断优化人才发展环境，完善人才引进政策，努力打造具有国际竞争力的人才高地。

在李述永看来，当下“有活没人干、有人没活干”并存的结构性就业矛盾问题仍然存在，劳动力市场需求与供给之间的问题仍需要下大力气解决。她认为，一方面，随着产业升级和转型的加速推进，为传统劳动者带来了提升职业新技能的要求；另一方面，新兴产业和领域的发展又急需大量高素质、高技能人才，但市场上却存在人才短缺的现象。要保障劳动者的就业质量和稳定性，就需要创新引才模式，推动技能人才队伍建设，提高教育供给与人才需求的匹配度，健全终身职业技能培训制度，拓宽技能人才发展通道。

以湖北为例，目前该省大力实施人才强省战略，深入推进博士后人才倍增计划，着力打造“博聚楚天”工程，2024年省级博士后预算增至2亿元，推动政策迭代、待遇加码、服务升级。

具体来看，在资助项目上，对新进站博士后按照每人20万元的标准给予日常经费保障。创新实施博士后尖端人才引进、创新人才培养、先锋人才跟踪支持、卓越人才跟踪培养等项目，贯穿“引育用留”全链条，单人最高资助可达150万元。在对接平台上。统筹开展博士后“共话荆彩”学术交流、“共赴荆彩”引才、“共筑荆彩”服务团基层行、“共创荆彩”创新创业大赛、“共襄荆彩”揭榜领题等“五共”活动，推进产学研用深度融合。在发展环境上，建立博士后职称评审绿色通道，在站期间可不受基础职称、资历限制，直接申报副高级职称。在省青年拔尖人才评选中设立博士后专项。对事业单位引进或聘用博士后，所需绩效工资额度在单位绩效工资总量中单列。对当年出站且在湖北就业的博士后，符合条件的给予每人30万元安家生活补贴。

另外，李述永介绍说，湖北已经印发了《关于统筹推进教育科技人才一体化发展的意见》，围绕教育基础支撑、科技创新引领、人才分类培养、畅通良性循环、营造良好生态等五个方面，对当前和未来10年的教育科技人才一体化发展工作进行了系统谋划和总体部署。

李述永表示，统筹推进教育科技人才一体化发展，要创新人才培养模式、全面深化产教融合，做强聚集人才科研平台、强化基础研究系统布局、打通科技成果转化通道，完善资金投入保障机制、健全人才工作联动机制、深化正向激励赋能机制，推动形成尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围，实现企事业单位、科研机构院所、各行业人才的“多向奔赴”。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经