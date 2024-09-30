近日，添可“万物新生，智领美好家”发布会于上海浦东美术馆举办。会上，添可发布了芙万Art Station智能洗地机、芙万Artist系列洗地机、饮万水纪元净热冷一体机等，系列智能家电产品以服务美好家居生活为目标且在性能和技术上进行升级和创新。

“美的最高境界，是融汇古今的。”添可智能科技CEO冷泠介绍，系列新品从从经典当中汲取灵感，从北京的天坛，到苏州的园林，将用户“美好家”打造成为富有情感的居住空间。本次系列新品发布意味着添可将打开集成清洁中心新赛道，再次以开创者的身份引领行业发展。

发布会现场，冷泠与华为云副总裁黄瑾一同正式官宣了添可食万智能料理机与华为云盘古大模型的强强联合，代表着添可将以行业尖端科技为引擎，加速推进中餐数字化与标准化进程。

冷泠表示，未来，添可将继续以创新为驱动力，探索智能家电与家居美学融合的无限可能，为用户创造梦想中的“美好家”，0距离感受“居家小确幸”。

(责编：董童、李源)

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