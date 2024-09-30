人民网北京9月30日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，近期中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于鼓励降低小微企业支付手续费的倡议》，倡议商业银行、非银行支付机构（以下简称支付机构）、清算机构等支付行业主体在小微企业和个体工商户支付手续费降费措施到期后，延续部分降费项目标准，进一步支持实体经济发展。

据介绍，自2021年小微企业支付手续费实施以来，各家商业银行积极落实降费政策，持续让利实体经济。有效降低小微主体经营成本，支持实体经济发展，对小微主体度过疫情难关、恢复正常生产经营起到了积极作用。

降低小微企业支付手续费意义重大，小微主体对降低经营成本仍有迫切需求。降费政策到期后，小微主体希望支付服务主体持续实施优惠措施，降低支付手续费支出及其经营成本。商业银行、支付机构对延续小微主体意愿较强的支付手续费降费项目持积极态度。

基于此，按照“政府鼓励、行业倡导、自主降费、持续让利”的总体思路，遵循“能降尽降、利企惠民，自主降费、尽力而为，量力而行、提质优服”的原则，支付清算行业主体秉承“支付为民”理念，以服务实体经济为导向，对前期让利金额较大、降费呼声较高的银行账户开户手续费、银行账户管理费和年费、人民币转账汇款手续费、电子银行年费和管理费、支付账户余额提现手续费等项目，延续降费优惠措施，持续减费让利；对其他项目，结合自身实际情况，在市场化原则下自主降费，给予小微主体更多优惠，支持实体经济和社会民生发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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