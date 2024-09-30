原标题：勇担金融为民使命 共筑金融安全防线

华夏银行在金融监管总局、中国人民银行、中国证监会联合开展的“金融教育宣传月”活动中，紧扣“金融为民谱新篇守护权益防风险”主题，坚持服务人民群众反诈防非、服务县域基层乡村振兴、服务新媒体时代惠民利民，推动金融教育宣传工作深入开展，奋力谱写金融为民新篇章。

坚持服务人民群众反诈防非，推动金融为民见行见效。华夏银行切实发挥金融教育宣传主力军作用，总行及各分支机构上下联动，从总行战略布局到基层网点的贴心服务，凝聚共识、汇聚力量，推动金融知识反诈防非直达人民群众。分支机构充分发挥网点宣传阵地作用，开展系列“行长说消保”“行长接待日”活动，设置金融教育专区，组织“国债小课堂”等主题宣讲，聚焦老年人、新市民和残障人士的现实困难与实际需求，为其提供金融服务。同时，深入基层一线，通过“进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈”五进入宣传活动，为百姓送上“金融大餐”。总行与北京分行联合举办中秋游园灯会金融教育宣传活动，设计喜闻乐见的趣味游戏，吸引市民群众参与了解金融消费者八大权益，通过展台提供金融咨询服务，发放宣传折页，宣传反诈防非知识，当日参与客户数达千人以上，成为园区内受最受欢迎的金融服务展台。信用卡中心联合北京广播电视台走进永宁镇面向县域基层开展金融教育宣传活动，通过高管讲解金融知识、反诈民警及心理专家剖析典型案例等形式，提升基层群众反诈防非能力，展示金融为民新风尚。深圳分行与当地媒体联动，通过“学做小小媒体人传播金融正能量”活动，公开招募近50名中小学生成为“金融小记者”，走进新媒体大厦开展系列丰富多彩的实践课程，引导青少年共同关注金融安全，形成教育一个孩子、带动一个家庭、影响整个社会的良好氛围。武汉分行立足“金融维权”，勇当消费者权益保护“自家人”，建立法律顾问坐班制，联合武汉市内五家有影响力的律师事务所组成金融律师服务团，每日为客户现场提供便捷的法律服务和咨询，引导客户依法求偿、远离“代理维权”黑灰产，为金融消费保驾护航。

坚持服务县域基层乡村振兴，推动金融为民走深走实。华夏银行深入县域基层，下沉教育宣传重心，在助力乡村振兴中提升价值贡献。结合各分行辖区内的县域特色，扎实推进“担当新使命消保县域行”专项活动。针对县域“老少新”、少数民族等重点群体，通过“赶大集”“我为村民送台戏”“金融宣传大篷车”等形式，40家一级分行在全国各地开展了百余场县域金融教育宣传活动，5家分行员工作为驻村干部深入乡村开展金融教育，有效扩大了金融知识在基层群众间的普及度，提升了基层金融消费者的风险识别和防范能力。

深圳分行前往深汕合作区鹅埠镇红罗村，结合语言、文化、风俗，聚焦针对民族地区的金融扶贫政策、金融消费者八项权益、便民利民服务、防范非法集资等开展金融教育宣传工作。宁波分行来到了充满红色记忆的梁弄横坎头村，搭起宣传展台，开设金融知识课堂，聚焦数字金融和养老金融，向村民们耐心普及金融基础知识、讲解数字智能使用方法，提醒老年人守好“钱袋子”。温州分行联合当地县域义工团队和志愿者协会，在乡村文化礼堂开展防范电信网络诈骗教育宣传，呼吁家庭成员加强对老年人的关注和保护，共同守护乡村金融安全环境。绍兴分行与中碧溪村村委建立金融教育宣传合作关系，每月定期为中碧溪村村民提供免费金融咨询服务，实现消保县域宣传常态化、机制化。

华夏银行充分发挥乡村振兴驻村工作队等基层力量，以实际行动助力金融服务纵深延展。成都分行定点帮扶青年突击队干部在帮扶地木里藏族自治县瓦厂镇纳子店村开展金融宣传乡村行活动，向村民普及基础金融知识、讲解现行贷款政策，助力精准帮扶。石家庄分行组织乡村振兴驻村干部在保定阜平县夏庄乡二道庄村新设“华夏银行石家庄分行金融教育宣传栏”，用发人深省的案例向村民宣传“谨慎投资”“合理消费”“安全用卡”“理性维权”等知识。呼和浩特分行乡村振兴工作小组驻三家子嘎查工作队面向库伦镇三家子嘎查近千名蒙古族村民普及农业贷款、个人征信、金融消费纠纷维权途径等金融知识，讲解防范金融风险的典型案例，营造全民“懂金融、信金融、用金融”的良好氛围。

坚持服务新媒体时代惠民利民，推动金融为民有声有色。华夏银行坚持深入基层、贴近群众，将复杂的金融知识转化为典型易懂的宣传语言与案例，让金融教育真正惠及广大民众。积极利用科技手段，打造新媒体时代线上线下相结合的宣传矩阵，让金融知识触手可及，进一步拓宽了金融教育的覆盖面和影响力。携手权威媒体、电台，通过直播、一对一专访等形式，就防范非法金融活动侵害、金融惠民利民措施等话题，进行深度传播。北京分行与北京电视台财经频道《民法典》栏目深度合作，向商户聚集度较高的商圈商户开展金融教育宣传活动，普及金融消费者八项权益，倡导结合自身投资理财需求，合理配置金融资产，珍惜信用，合理借贷，远离非法金融中介，增强风险防范意识。深圳分行邀请法院互联网和金融审判庭法官及专业金融讲师做客“金融明白人直播大讲堂”，通过深入浅出的讲解和生动的案例分析，为广大市民普及账户管理、投资风险识别、信贷合同签署要点及信用卡使用安全等关键金融知识，共同守护消费者合法权益，防范金融风险。青岛分行联合当地电视台开展“高管说消保”活动，与青岛电视台知名主持人就老年人如何防范电信诈骗进行座谈，积极展示我行金融消保工作成果和特色做法，并在当地新闻广播、央视频等平台播出，取得良好的宣传效果。

华夏银行以教育活动为切入点、金融为民为出发点，从城市到乡村，从线上到线下，多措并举，创新求变，践行了以人民为中心价值取向的新形象新风尚，有效提升金融服务质效，形成了一股强大的金融为民正能量，为构建更加安全、稳定、和谐的金融环境贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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