人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

六大国有商业银行宣布将批量调整存量房贷利率

2024年09月30日17:00 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月30日电（记者姚均芳）为积极响应市场利率定价自律机制9月29日发布的倡议，六大国有商业银行均发布公告，宣布本行关于存量房贷利率调整的相关安排。

　　工行、农行、中行、建行、交行和邮储银行表示，正在依法有序推进批量调整存量商业性个人住房贷款利率工作，拟于2024年10月12日公布具体操作事宜，并于2024年10月31日前对存量房贷利率实施批量调整。

　　9月29日，中国人民银行指导市场利率定价自律机制发布倡议，各商业银行原则上应于2024年10月31日前统一对存量房贷（包括首套、二套及以上）利率实施批量调整，对于LPR基础上加点幅度高于减30个基点的存量房贷，降为不低于LPR减30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放商业性个人住房贷款利率加点下限（如有）。

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两协会：鼓励降低小微企业支付手续费
　　人民网北京9月30日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，近期中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于鼓励降低小微企业支付手续费的倡议》，倡议商业银行、非银行支付机构（以下简称支付机构）、清算机构等支付行业主体在小微企业和个体工商户支付手续费降费措施到期后，延续部分降费项目标准，进一步支持实体经济发展。 据介绍，自2021年小微企业支付手续费实施以来，各家商业银行积极落实降费政策，持续让利实体经济。…
湖北创新引才模式 推进教育科技人才一体化发展
　　“我想了解下，湖北企事业单位的博士后流动站有哪些科研资助和相关的子女入托入学待遇。”9月28日，在北京举办的“博聚楚天·共赴荆彩”2024年湖北省线下引博活动（以下简称“引博活动”）现场，一名在读博士生告诉记者，活动现场让他一口气接触到了来自湖北的37家博士后设站高校、企事业单位，可以集中为未来的发展方向进行规划。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部