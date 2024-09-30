新华社北京9月30日电（记者姚均芳）为积极响应市场利率定价自律机制9月29日发布的倡议，六大国有商业银行均发布公告，宣布本行关于存量房贷利率调整的相关安排。

工行、农行、中行、建行、交行和邮储银行表示，正在依法有序推进批量调整存量商业性个人住房贷款利率工作，拟于2024年10月12日公布具体操作事宜，并于2024年10月31日前对存量房贷利率实施批量调整。

9月29日，中国人民银行指导市场利率定价自律机制发布倡议，各商业银行原则上应于2024年10月31日前统一对存量房贷（包括首套、二套及以上）利率实施批量调整，对于LPR基础上加点幅度高于减30个基点的存量房贷，降为不低于LPR减30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放商业性个人住房贷款利率加点下限（如有）。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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