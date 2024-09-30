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郭婷婷会见普华永道全球主席

2024年09月30日19:06 |
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原标题：郭婷婷会见普华永道全球主席

　　2024年9月19日，财政部副部长郭婷婷应约在财政部会见普华永道全球主席康慕德（Mohamed Kande）。

　　康慕德对普华永道中天恒大地产项目审计违法行为深感痛心，表示普华永道全球支持普华永道中天坚决服从、完全遵守财政部作出的行政处罚决定。普华永道全球将会同普华永道中天制定全面整改计划，坚决改正不足之处，切实提高审计质量。康慕德表示，普华永道对中国经济的持续增长和长期发展充满信心，希望利用专业特长和全球网络资源优势，为中国吸引外资和对外投资合作等方面提供更好服务。

　　郭婷婷对普华永道尊重监管、接受处罚的态度表示肯定，希望普华永道提高认识、吸取教训，严格遵守中国法律法规，采取有效措施加大整改力度，坚持诚信为本、质量为上，不断提升执业水平。郭婷婷强调，财政部坚持依法行政，对包括“四大”在内的所有在中国执业的会计师事务所一视同仁、平等对待。财政部将持续强化财会监督，加大会计师事务所执业质量监督检查力度，对违法违规行为依法处理处罚，维护财务审计秩序，促进注册会计师行业健康发展。郭婷婷表示，中国将持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，希望普华永道继续在中国改革开放和高质量发展中发挥积极作用。

　　监督评价局、会计司、国际经济关系司、中国注册会计师协会有关负责同志参加会见。

　 （来源：财政部网站）

(责编：曹淼、李源)
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